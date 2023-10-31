冰球員比賽割頸亡　英冰球會明年起強制用護頸套 (13:17)

29歲冰球員Adam Johnson在比賽期間頸被割傷亡，事件觸發大眾關注比賽安全。英國冰球協會事後即採取措施，防止悲劇重演，已要求明年起英國冰球活動上，球員要強制戴上護頸套。

英國BBC報道，Johnson比賽時並無戴上護頸裝備，而英國當地是容許18歲或以上、玩冰上活動者可不戴護頸套。今次意外後，英國冰球協會即時向精英聯賽以下冰球活動提供安全指引，強烈建議要用護頸套，又稱不接受任何球員因玩冰球而喪命。這項建議會在明年起改為強制執行。協會解釋，不即時強制，是因為要視乎護頸套貨源供應。暫未肯定精英聯賽是否會跟隨。另外，協會未來一年又會檢視其他安全裝置，如頭盔、面罩、護盾等。

一些英國冰球會已要求球員強制戴護頸套。強制用護頸套在芬蘭、瑞典已實行，德國亦相信新一季度會落實。有份參與國際冰球聯盟的隊伍Oxford City Stars已宣布，球員在冰上任何時間須戴護頸套。