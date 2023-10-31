以色列駐聯合國大使安理會上戴「黃色大衛星」　促譴責哈馬斯暴行 (11:36)

以色列與哈馬斯戰事10月7日爆發至今，聯合國安理會一直意見分歧，至今未能通過相關決議。埃爾丹批評安理會對戰事「保持沉默」，認為部分成員國未有從80年前的二戰汲取教訓，亦忘記安理會成立的原因。「我會每天戴着它（黃色大衛星），讓你們每次看見，都會想起對邪惡沉默代表了什麼」。

埃爾丹更稱伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）尤如納粹領袖希特勒，企圖控制哈馬斯等激進組織改變世界秩序，強調以色列終會獲勝。

大衛星是猶太人的標誌，其形狀為六角星，以色列國旗上亦是該標誌。二戰期間，納粹德國為標籤猶太人，強迫他們佩戴黃色大衛星布章或臂帶，上面寫有「猶太」（Jew）字眼。黃色大衛星布章會縫在猶太人衣服的前後、手袖或任何地方，目的為孤立、騷擾和羞辱猶太人。

（法新社／耶路撤冷郵報／以色列猶太大屠殺紀念館）