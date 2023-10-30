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秋冬遊台好去處：賞秋芒、落羽松、紅葉【附台灣觀光署景點推介】 (09:06)

秋冬遊台灣有哪些好去處？台灣交通部觀光署近日推出2023年秋冬觀光路線圖，介紹全台多處景點及活動。本文精選了11月至12月可觀賞秋芒、落羽松、楓葉的部分景點，大家規劃遊台行程可作參考。

●11月秋芒季

【新北、宜蘭】草嶺古道

「2023草嶺古道芒花季」將於11月4日至26日舉行，屆時會有市集、手作DIY等活動，訪客可暢遊兩百年歷史的古道，欣賞古道秋芒的景色。芒花季資訊

【新北】五分山步道

五分山於11月將有賞秋芒活動（詳情有待公布），五分山路線全長約3.6公里，沿途有流水相伴，山頂可飽覽山海景緻。步道資訊

●落羽松

【台中】日月潭

日月潭向山單車道近遊客中心的落羽松，約於每年11月中下旬開始逐漸轉色，沿湖踩單車令人心曠神怡。日月潭景區資訊

【花蓮】豐之谷自然生態公園

一般11月中下旬可於園內觀賞落羽松，另有節慶活動如洛神花採收體驗等。更多資訊

●賞楓、賞紅葉

【桃園】石門水庫步道

石門水庫是秋冬賞楓熱點，每年約11月中旬至12月可於槭樹公園、楓林步道賞楓。沿着賞楓步道而行，上千棵的青楓與槭樹，紅黃綠層層交織成美景。步道資訊

【嘉義】阿里山

阿里山賞楓季約於每年11月中旬至翌年1月，阿里山森林遊樂區可觀賞各種楓葉，包括青楓、紅榨槭（台灣紅榨楓）等，亦可觀賞壯麗的海雲、日出或晚霞。[阿里山景區資訊]

欲知更多台灣秋冬景點資訊，可瀏覽台灣觀光署網站

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