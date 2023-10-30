以色列哈馬斯戰爭持續逾3周　進入地面戰階段　一文了解局勢發展 (13:39)

2023年10月7日

哈馬斯清晨突襲以色列，向以國中部和南部發射數以千計火箭炮，大批槍手亦闖入以國境內開槍和挾持人質，至少釀100死。以總理內塔尼亞胡宣布國家「進入戰爭狀態」，以軍空襲加沙地帶還擊。

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10月8日

以色列空襲持續，以色列和加沙地帶增至逾千人死亡。哈馬斯稱俘虜了大量以色列人。內塔尼亞胡稱將切斷加沙電力、燃料和物資供應。各國展開斡旋，中方稱「平息以巴衝突的根本出路在於落實『兩國方案』，建立獨立的巴勒斯坦國」。

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10月9日

以色列防長加倫特下令「全面圍攻」加沙地帶，斷電斷糧水斷燃料，又稱已對加沙逾8000目標投擲約2000枚彈藥、逾1000磅炸彈。美國宣布派「福特」號航空母艦打擊群到東地中海，哈馬斯批此舉形同參與侵略巴人。

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10月10日

哈馬斯警告，倘以軍繼續無預警下炸加沙民居，每炸一次就處決一名人質。內塔尼亞胡表示，以軍在加沙猛烈攻擊「只是開始」，強調未來的反擊將「改變中東」。以軍已徵召30萬預備役軍人，顯示可能對加沙發動地面進攻。

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10月11日

加沙遭以色列「全面圍困」陷人道危機，逾26萬人逃離家園，衛生及醫療設施恐癱瘓，人權組織批以色列集體懲罰巴人、犯戰爭罪。內塔尼亞胡宣布組戰爭管理內閣。

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以軍收復邊境鄰近加沙的社區卡法阿扎（Kfar Aza），該地有40名嬰兒被殺，以媒引述軍人稱部分嬰兒遭斬首或燒死，被外界質疑說法真偽。以總理辦公室隨後發布3張兒童被殘殺相片，其中一張頭部被模糊處理，疑是被斬首。

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10月12日

逾30萬以軍圍堵加沙準備發動全面攻勢。美國國務卿布林肯抵達以色列展開中東穿梭外交，並與內塔尼亞胡會晤，避免戰火蔓延。

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10月13日

以軍通知聯合國，要求加沙北部約110萬巴人及聯合國人員在24小時內移至南部，被視是展開大規模地面攻勢的先兆。聯合國恐釀毀滅性人道主義後果，促以軍撤回「南撤令」。以軍地面部隊對加沙進行「局部突擊」，以清除恐怖分子和武器並尋找失蹤者。

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10月14日

以軍「南撤令」下，加沙大批巴人紛紛撤往南部。加沙當局和哈馬斯稱有70人遷移時遭以軍炸死。以軍將24小時通牒期限延長11小時。以軍在「局部突襲」行動中發現部分人質屍體。

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10月15日

內塔尼亞胡到加沙邊境前線視察，表明下一作戰階段已臨近。中國外長王毅先後跟美國、沙特、伊朗和土耳其的外長通電話，質疑以方行為「已超越自衛範圍」，要求停止對加沙民眾的「集體懲罰」。

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10月16日

戰事有擴大迹象，以色列北部接壤黎巴嫩邊境戰事趨頻繁，以方宣布撤走該段邊境的居民。美國宣布增派「艾森豪威爾」號航母戰鬥群到東地中海。拜登受訪稱哈馬斯「必須被徹底消滅」，同時警告以色列勿佔領加沙，稱巴勒斯坦須有建國路徑。

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10月17日

布林肯宣布拜登出訪以色列及約旦，將重申美方對以色列安全的堅定承諾，並商討讓救援物資進入加沙。德國總理朔爾茨率先到特拉維夫，成戰爭爆發後首位訪以的外國領袖。

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10月18日

加沙市一間醫院前一晚遇襲發生爆炸，近500人死亡。巴方指摘以軍空襲醫院，以色列提「證據」反駁是巴人武裝分子發射火箭炮失敗所致。中東多國爆發反以、反美示威。約旦取消原定拜登出席的四方峰會。

拜登抵以色列與內塔尼亞胡會晤，稱「目前資訊看來爆炸似乎不是以方造成」。聯合國安理會表決巴西提出的決議草案，譴責哈馬斯及針對平民的暴力行動，允許人道物資進入加沙，美國動用否決權否決議案，稱其未指出以色列有自衛權利。

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10月19日

美方擔心以色列即使重創哈馬斯，卻未有退場戰略，拜登訪以時提醒以色列不要重蹈美國在九一一事件後的覆轍。

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10月20日

拜登返美後發表講話，將哈馬斯與普京相提並論，指摘兩者欲「完全消滅民主鄰國」。拜登提出增約8268億港元緊急撥款援助以色列、烏克蘭等，形容是「好投資」。

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10月21日

哈馬斯首次釋放人質，以「人道理由」釋放一對美國母女。拉法口岸一度重開，20架運載醫藥和食物的卡車進入。

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10月25日

聯合國安理會就以巴局勢開會，秘書長古特雷斯表示，加沙現况明顯違反國際法，又稱哈馬斯突襲「並非憑空發生」，以色列不滿促其辭職。

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10月26日

內塔尼亞胡首次公開承認他與所有人須就安全失誤被問責。以軍派出宣戰至今最大規模地面部隊短暫進入加沙作戰。

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10月27日

聯合國大會通過無約束力決議，要求立即在加沙落實「人道主義休戰」。以軍進入加沙北部，擴大空中及地面攻勢，打擊150個地底目標。

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10月28日

內塔尼亞胡宣布戰爭進入第二階段，更多以軍地面部隊進入加沙。他形容為「第二次獨立戰爭」，要摧毁哈馬斯，救回人質。

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10月30日

以軍地面攻勢升級，CNN稱以軍已深入加沙北部逾3公里一帶。伊朗批評以方越過紅線，或迫使各方採取行動。

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