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秋天郊遊BBQ　七大郊野公園熱門燒烤區一文睇【附地圖連結】 (11:33)

秋天郊遊，可選擇去設有燒烤區的郊野公園，郊遊兼BBQ一舉兩得。本文精選漁護署轄下港九新界其中七個郊野公園較熱門的燒烤區，供大家參考。部分郊野公園設施或因不同原因暫時封閉，出發前宜留意漁護署網站最新消息。［本港郊野公園燒烤區地圖一覽

1. 大欖郊野公園 [燒烤區地圖連結]

七個燒烤區包括：川龍燒烤區、虎地燒烤區、深井燒烤區、石崗燒烤區、大棠燒烤區、屯門燒烤區、荃錦燒烤區及扶輪燒烤場，共22個燒烤場地，其中大棠燒烤區位處大棠山道（大棠越野單車徑），設有7個燒烤場，提供近200個燒烤爐，除了BBQ外，可順道行大棠樹木研習徑[更多資訊]、大棠自然教育徑[更多資訊]。

2. 船灣郊野公園 [燒烤區地圖連結]

三個燒烤區包括：新娘潭路燒烤區-新娘潭段、降下坳段燒烤區、大美督燒烤區，其中大美督燒烤區毗鄰大美督家樂徑[更多資訊]，更可順道觀賞船灣淡水湖水壩的優美景色。

3. 獅子山郊野公園 [燒烤區地圖連結]

紅梅谷燒烤區亦為紅梅谷自然教育徑[更多資訊]入口，行畢教育徑再上行，可見到著名的望夫石。

4. 城門郊野公園 [燒烤區地圖連結]

城門燒烤區共16個燒烤場，提供逾200個燒烤爐。除了可遊覽城門水塘，附近亦有菠蘿壩自然教育徑[更多資訊]。（城門燒烤區九號場部分範圍由2023年9月4日起暫時封閉。

5. 西貢西郊野公園 [燒烤區地圖連結]

六個燒烤區包括：猴塘溪燒烤區、海下燒烤區、北潭涌燒烤區、西沙路燒烤區、大網仔燒烤區、大灘燒烤區，其中北潭涌燒烤區是BBQ熱門地點，附近有北潭涌家樂徑[更多資訊]，適合一家大小。

6. 西貢東郊野公園 [燒烤區地圖連結]

設有三個燒烤區：黃石燒烤區、北潭涌燒烤區（六號場）、鯽魚湖燒烤區；黃石燒烤區是熱門燒烤點，最近黃石碼頭的燒烤場只需步行數分鐘，鄰近有黃石樹木研習徑和黃石家樂徑[更多資訊]。

7. 大潭郊野公園 [燒烤區地圖連結]

大潭燒烤區、大潭篤水塘燒烤區分別位於水塘附近，若到大潭篤水塘燒烤區，不妨到大潭篤水塘石橋[更多資訊]打卡，其維多利亞式古橋屬一級歷史建築。

（漁農自然護理署）

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