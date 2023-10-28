新生嬰2萬元獎勵金Q&A：只限本港出生嬰　辦出生登記一併申請【附申請詳情】 (14:26)

政府《施政報告》日前公布將派新生嬰兒獎勵金鼓勵市民生育，就每名於10月25日起出生的嬰兒，向合資格父母派發2萬元。如立法會通過撥款，會在2024年第一季起發放。本文整理申請資料及常見問題。
申請資格
- 嬰兒於2023年10月25日至2026年10月24日期間在香港出生
- 遞交申請時父母其中一方是香港永久居民
申請方法及時限
- 由父或母本人提交申請及領取
- 應於嬰兒出生42日內辦出生登記時一併申請；如未能的話，也要在嬰兒出生起6個曆月內提交申請
- 在出生登記處親身辦理，或網上辦理（須為「智方便+」用戶）
常見問題
問：如果嬰兒在香港以外地方（海外或內地）出生，可否獲獎勵金？
答：不可以。嬰兒必須在香港出生才可獲發。
問：如何計算多胞胎的獎勵金？
答：獎勵金以每名新生嬰兒計算，雙胞胎父母可獲發共4萬元，如此類推。
問：獎勵金何時發放？
答：2024年首季獲立法會通過撥款後約一個月開始發放。此後的成功申請會在接獲後2至3星期後，發到申請人的有關銀行戶口。
如有查詢，可致電2810 3568或電郵至newbornbabybonus@cspo.gov.hk。詳情可瀏覽特區政府政務司司長網站。