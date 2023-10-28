題外話：參觀戶外及科技照明博覽　採購最新智慧燈具 (10:00)

國際戶外及科技照明博覽 助未來城市規劃

因應國際戶外及科技照明博覽雲集一系列商業及工業用的照明燈具，為買家建立一站式的採購平台。

公共空間的智慧照明系統已納入到智慧城市的發展當中，更成為行業一大趨勢之一，「室外照明解決方案及系統」展區今年展出眾多為智慧城市設計的最新智慧燈具，以及各種具能源效益、高性能的照明系統及技術，以配合市場殷切的需求，更讓業界人士了解到最新型的智慧燈具。

除此之外，「植物照明」展區今年載譽歸來並帶來更多新品，包括用於莊園及農圃的最新植物照明科技及植物生長燈等，以及一系列適用於戶外公園及家庭園林的照明產品。 至於「專業照明」展區，除各種倉庫、製作室等專業場地適用的照明燈具以外，亦網羅各式各樣用於大型運動場的照明設備。其他展區還有 「戶外及公共照明」、「戶外廣告照明」，以及「創新建築廊」等展區。

立即登記免費入場證 : hkotlexpo.hktdc.com/ex/MingPao_BR

展商深入分享 探討智慧城市的未來發展

來自寧波金羽橋照明科技有限公司(8-F27)帶來T219系列智慧戶外庭院燈。這款智能庭院燈融入現代設計元素，能應用於多種場合， 更支援多種光學系統。展商代表指智慧城市是未來發展趨勢，科技進步加快步伐。智慧城市常與數字城市、智慧感知、智慧交通、智能電網，智慧生態、低碳城市等區域發展概念相關。智慧路燈T-219就是基於此開發的！T-219是款集智慧現代化的路燈，功能涵蓋照明，錄像，天氣預報，廣播投屏，充電樁，道路人體感應等。路燈T-219充分整合、挖掘、利用信息技術與資源的基礎，賦予燈具智能化功能，從而實現對城市道路照明各領域的精確化管理，實現對城市資源的集約化利用。

建設好智慧城市有助經濟轉型、改變發展模式，也是擴大經濟的重點之一。預計未來幾年，智慧城市相關產業鏈條行業將隨之迅速發展，迎來更多機遇！

來自寧波愛科斯特電器有限公司(8-H33)會帶來44顆LED太陽能感應壁燈。這款太陽能感應壁燈可270度照明，達IP65防水等級。整顆太陽能感應壁燈由太陽能自動充電，以便循環使用。而南京理控物聯技術有限公司(10-F10)則提出了智慧城市或園區智慧燈桿解決方案。 當中包括為燈柱配備LED螢幕、攝影機、5G微基地台、無線Wi-Fi和環境/天氣感測器等設備。 實現了智慧照明、網路覆蓋（5G+Wi-Fi）、智慧環保、智慧安防、智慧城管、智慧交通、智慧治理等功能。 大大降低智慧城市投資與建設難度。

浙江宏源燈具集團有限公司(10-E02) 會展示月亮天眼系列路燈。這款路燈具溫度管理，透過改變光源達致節省能源的目標。展商根據客戶的需求提供不同類型的控制平台，產品配合物聯網遠程管理與控制使用，從而在效率、靈活性和創新方面開闢了新天地。展商認為未來的智慧城市將更加人性化，可以更好地滿足我們的需求和期望，但也充滿了未知和挑戰。燈具已為智慧城市基礎設施做好了準備，未來將在城市照明中發揮更加重要的作用。

豐富節目 為業界開拓新機遇

戶外及科技照明博覽除各個展區外，多項活動如專題研討會及交流活動等也同樣矚目。例如「智慧城市新基建：探索智慧照明的發展趨勢」，請來上海浦東智能照明聯合會副會長、洲明科技照明總經理陸燕等專家，分享智慧照明的最新進展和趨勢，並探討如何透過物聯網和人工智慧等新興技術，促進智慧城市的發展；另一場「智慧合桿與車路協同發展論壇」則請來上海浦東智能照明聯合會智慧城市專委會秘書長、 昕諾飛（中國）亞太標準首席專家黃峰博士、上海浦東智能照明聯合會會長李志君等專家，分享智慧合桿在提高高速公路安全性和效率上的綜合解決方案、應用案例和挑戰 。

展覽以「EXHIBITION+」（展覽+） 融合展覽模式登場，配合10月19至11月6日運作的「商對易」 (Click2Match) 智能配對平台，為環球商家提供全方位洽商平台。

展會亦推全新「掃碼易」 （Scan2Match），實現買家從線下到線上的無縫聯繫。 買家可在實體展期間，使用HKTDC Marketplace App的「掃碼易」功能，掃描展商的專屬二維碼，收藏喜愛的展商、瀏覽產品訊息及展會活動平面圖，並在實體展期間或之後與展商延續線上商談，繼續採購之旅。如欲了解更多就不容錯過以下詳情！

大會更提供免費穿梭巴士服務往返亞博館及會展中心，方便各位業界朋友親臨戶外及科技照明博覽及秋燈展採購。

香港國際戶外及科技照明博覽：

2023年10月26日至29日 - 亞洲國際博覽館

立即登記免費入場證 : hkotlexpo.hktdc.com/ex/MingPao_BR

hkotlexpo.hktdc.com/ex/MingPao

只供18歲以上的業內人士參觀

網上展日期：2023年10月19日至11月6日 - 「商對易」

同期舉行：

香港貿發局香港國際秋季燈飾展 : 10月27日至30日 - 香港會議展覽中心

hklightingfairae.hktdc.com/ex/MingPao

以上產品資料由參展商提供，内容只供參考。