萬聖節好去處：卑路乍灣海濱夜市、觀塘海濱寵物之夜、科學園萬聖節市集 (10:23)

⬤ 堅尼地城「堅農夜市:萬聖節+Cosplay」:市集於10月27至29日,在卑路乍灣海濱長廊舉行。除了夜市食、玩、買外,還有多項免費活動和精彩表演。配合萬聖節主題,更特別加入「找鬼王」、「萬聖節Cosplay」、「萬聖街舞」、「搞鬼廚房」和「魔月剪影」等節目。【詳情】

⬤ 觀塘海濱發現號「萬聖節寵物之夜」:觀塘海濱「VESSEL發現號01」於10月27至28日一連兩晚舉行「萬聖節寵物之夜」,設有萬聖節限定寵物市集、免費犬隻訓練分享及示範、寵物互動遊樂區、「萬聖節鬼馬同萌大舞台」、多個鬼馬應節LED燈打卡位,歡迎大眾帶同繫上牽繩的寵物參加。【詳情】

⬤ 灣仔「濱」紛魔法嘉年華:HALLO! WE Carnival「濱」紛魔法嘉年華將於10月28、29及31日三晚於灣仔HarbourChill海濱休閒站舉行。其間將展出巨型充氣南瓜,更會帶來各項合家歡精彩活動、魔術表演及別開生面的寵物尋寶遊戲等。【詳情】

⬤ 海濱藝遊坊:原定結束的灣仔「海濱藝遊坊」由於反應熱烈,決定加場3日,延至10月27日至29日舉行壓軸一輪;除街頭美食和音樂表演外,亦會加入萬聖節主題元素。【詳情】

⬤ 科學園萬聖節周末夜:科學園於10月27日至11月5日期間舉辦「夜遊科園——萬聖節驚悚之夜」活動,其間有萬聖節市集售賣特色商品,園內有驚奇裝飾佈置,13間餐廳提供萬聖節美食。10月28日及29日「萬聖節周末夜」更有科學魔術表演、臉部彩繪、即影即有自拍機攤位等。【詳情】

⬤ 沙田新城市廣場「Halloween WE WA狂歡派對」:沙田新城市廣場即日至10月31日舉行「Halloween WE WA狂歡派對」。位於1期5樓的Dino Park恐龍公園,有4米長、充滿萬聖節色彩的立體吹氣恐龍破牆而出,腳踏南瓜與小朋友大玩Trick or Treat。10月28日的周末及31日的萬聖夜會舉行美食、音樂狂歡派對。【詳情】

⬤ 土瓜灣U PLACE萬聖節嘉年華:南瓜裝飾打卡位、倉鼠市集、倉鼠領養區、工作坊【詳情】

