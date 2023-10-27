李克強心臟病逝　曾任10年總理稱疫情是最大挑戰　今年3月卸任 (10:25)

今年3月，李克強卸任總理一職，在全場掌聲下，李克強交棒李強，正式結束10年總理生涯。去年李克強在其任內最後一場總理記者會上，談到最大挑戰是疫情及對經濟帶來的影響，形容「盡了最大努力」。

李克強簡歷

1974年至1976年：安徽省鳳陽縣大廟公社東陵大隊知青

1976年5月：加入中國共產黨

1976年至1978年：安徽省鳳陽縣大廟公社大廟大隊黨支部書記

1978年至1982年：北京大學法律系學習，校學生會負責人

1982年至1983年：北大團委書記，共青團中央常委

1983年至1983年：共青團中央學校部部長兼全國學聯秘書長

1983年至1985年：共青團中央書記處候補書記

1985年至1993年：共青團中央書記處書記兼全國青聯副主席（其間：1991年9月至11月中央黨校省部級幹部進修班學習）

1993年至1998年：共青團中央書記處第一書記兼中國青年政治學院院長

1998年至1999年：河南省委副書記、代省長

1999年至2002年：河南省委副書記、省長

2002年至2003年：河南省委書記、省長

2003年至2004年：河南省委書記、省人大常委會主任

2004年至2005年：遼寧省委書記

2005年至2007年：遼寧省委書記、省人大常委會主任

2007年至2008年：中央政治局常委

2008年至2013年：中央政治局常委，國務院副總理、黨團副書記

2013年至2023年：中央政治局常委，國務院總理、黨組書記

（中國政府網／新華社）