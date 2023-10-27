南瓜逾20食譜　粥湯餸飯意粉甜品一覽【附揀南瓜貼士】 (10:20)

南瓜有營養，相對耐放，本文綜合逾20個南瓜食譜（煲粥、湯、炒餸、煮飯或意粉、製甜品），供讀者參考選用。文末附有揀南瓜注意事項。

一．南瓜粟米肉碎粥

材料：三色米 半碗、南瓜 100克、急凍粟米 100克、免治豬肉 300克、水 6碗、豉油 1茶匙

製法：

1. 免治豬肉用豉油醃好，燒熱鑊下油，將免治豬肉炒香，備用。

2. 南瓜去皮切粒，備用。

3. 三色米放入鍋中，加水煲滾後調小火，加入南瓜、粟米和免治豬肉，其間不時輕拌，避免黏底。

4. 煲煮約1小時，或煮至粥稠身，關火，加鹽調味後即成。

二．日式南瓜雜菜湯（4人分量）

材料：番茄 200克、薯仔 100克、南瓜及紅小扁豆 各50克、鷹嘴豆 25克、西芹 65克、薑片 2小片、水 800毫升、薑黃粉 3/4小匙（1小匙約5毫升）、海鹽 適量、黑椒及橄欖油 少許

製法：

1. 鷹嘴豆浸30至60分鐘；紅小扁豆浸10分鐘；番茄切碎；薯仔及南瓜去皮切粒；西芹去根，備用。

2. 以橄欖油及薑片炒番茄、薯仔、南瓜和西芹，加黑椒及海鹽，略炒後加鷹嘴豆及紅小扁豆再炒。

3. 所有材料加滾水，慢中火煮30分鐘後加海鹽。

4. 關火後加薑黃粉，焗10分鐘。可依個人喜好加入適量香芹或刁草，以及黑椒，完成。（可依個人喜好在雜菜湯中加入椰菜花。）

三．合桃南瓜湯（4人分量）

材料：合桃 3湯匙（約8-10粒完整合桃）、南瓜 半個、粟米粒 3湯匙、紅蘿蔔 半個、馬蹄 4粒、水 6碗、鹽 適量

製法：

1. 南瓜、馬蹄、紅蘿蔔削皮洗淨切塊；合桃、粟米粒洗淨，浸水半小時，備用。

2. 水滾後放入所有材料，大火煮滾後調細火，煲約1小時，放適量鹽調味即成。

四．番茄南瓜湯（約8碗）

材料︰番茄 6個、中國南瓜 1/4個、紅蘿蔔 1條、無花果乾 3粒、豬腱 約$100、水 2000毫升

製法︰

1. 番茄洗淨後一開三；南瓜洗淨後去籽、刮瓤、除椗；紅蘿蔔洗淨去皮切件，備用。

2. 無花果從底部剪開，更易出味。

3. 水滾後放入所有材料，再水滾後調至中小火，煲約2小時即成。

五．雪燕木瓜南瓜素湯（3至4人分量）

材料︰雪燕 10粒、木瓜（小型） 1個、南瓜（小型） 1個、鮮淮山 半條、赤小豆 30克、鹽 少許、水 2500毫升

製法：

1. 雪燕、赤小豆分別浸8小時；木瓜去皮切件，南瓜洗淨切件；鮮淮山去皮切片，備用。

2. 全部材料放進鍋中，煲1.5小時，即成。

六．南瓜忌廉湯（2人分量）

材料：南瓜 半個、洋葱 半個、脫脂雞湯 150毫升、低脂忌廉 適量

製法：

1. 南瓜蒸熟，切成小件，備用。

2. 洋葱切粒，下鍋加少許油炒至半熟，再加南瓜快炒。

3. 南瓜和洋葱放入攪拌器，加雞湯和水，打至幼滑。

4. 倒進鍋子裏，加入忌廉，用慢火煮沸製成熱湯；或可放進雪櫃約2小時，製成凍湯。

八．南瓜番茄魚湯（2至3人分量）

材料︰南瓜 300克、番茄 2個、薑 3片、三文魚 300克、水 1200毫升（約6碗）、洋葱 4塊、蒜蓉 適量、鹽 適量

製法︰

1. 南瓜去皮去籽，洗淨切小塊；番茄去蒂，洗淨切小塊，備用。

2. 三文魚放入鍋裏，加薑，用小火將三文魚煎至金黃色，然後加沸水，中火煮5分鐘。

3. 三文魚移到湯煲，加水，以中火煮10分鐘。

4. 加入南瓜、番茄、洋葱及蒜蓉，煮沸後轉小火煮10分鐘，加入少許鹽調味，即成。

材料：南瓜泥 100克（將南瓜蒸熟後壓成泥）、燕麥片 250克、核桃（切碎） 100克、原味南瓜籽 65克、南瓜批香料 1克、肉桂粉 1克、橄欖油 30毫升、桂花蜜 80克

做法：

1.鍋內加橄欖油、桂花蜜和南瓜泥後混合，用中低火加熱2至5分鐘，不停攪拌至材料均勻分佈，備用。

2.用一大碗，加燕麥片、核桃、原味南瓜籽、南瓜批香料和肉桂粉混合，拌勻。

3.倒入［1］，拌勻後，平鋪在牛油紙上，放入焗爐以190℃焗20-25分鐘至金黃色。

4.南瓜麥片在室溫冷卻後，放在罐內密封儲存，可作小食，或加入牛奶或乳酪食用。

十．燒南瓜蓮藕雜菜沙律

材料：水菜 70-80克、蓮藕 90克、甘筍 60克、南瓜 100克

醬汁材料：橄欖油 15-18毫升、特別風味橄欖油 3毫升、柚子醋 5-6毫升、米醋 2毫升、醬油 3毫升、純素沙律醬 18-20毫升、黑椒及海鹽 適量

製法：

1. 水菜洗淨切段；蓮藕、甘筍去皮切片；南瓜去核，切成小件，備用。

2. 蓮藕、甘筍和南瓜加20克橄欖油、適量海鹽和黑椒，拌勻後，放入已預熱160-170度的焗爐，焗15分鐘。

3. 醬汁材料與水菜一起攪拌，加入焗好的蓮藕、甘筍和南瓜再拌勻，試味後加入適量海鹽及黑椒，即成。

十一．味噌豆乳煮南瓜椰菜（2人分量）

材料：南瓜 170克、椰菜 70克、四季豆 50克（可以其他豆類代替）、海鹽及黑椒 少許、芝麻 適量

醬汁材料︰味噌 30克、有機亞麻籽粉 7克、孜然粉 少許、素菇粉 3/4小匙（1小匙約5毫升）、黃薑粉 半小匙、無調整豆乳 350至400毫升

製法：

1. 四季豆、南瓜和椰菜洗淨後，四季豆切粒，南瓜去皮切粒，椰菜切絲。混合醬汁材料，或可依個人喜好調整分量，備用。

2. 以橄欖油炒四季豆，再加南瓜略炒。加海鹽及黑椒後，放入椰菜絲再炒。

3. 加入醬汁略炒，慢火煮數分鐘。可按個人喜好加入適量芝麻，即成。

十二．南瓜茄子豆腐炒甘筍配味噌長芋醬

材料：南瓜 85克、茄子 70克、甘筍 40克、高野豆腐 8至10克

醬汁材料：茄醬 140克、長芋 100克、味噌 15克、素菇粉 1/2小匙（1小匙約5毫升）、黑糖 1大匙（1大匙約15毫升）、水 50毫升

製法：

1. 長芋去皮磨蓉，與醬汁材料混合攪拌。

2. 南瓜去皮切粒；茄子及甘筍切粒；高野豆腐磨碎。

3. 南瓜、茄子、甘筍及豆腐用少許橄欖油、黑椒和海鹽炒至半熟。

4. 加入攪拌好的醬汁材料慢火再煮數分鐘，即成。［如有新鮮蒔蘿（刁草），可加少許一起煮。］

十三．芝士杞子焗番薯南瓜（2人分量）

材料：韓國南瓜 110克、日本番薯 60克、杞子 10粒、車打芝士碎及水牛芝士碎 各20克、雜果仁 30克、橄欖油 少許、鹽 適量、黑椒 適量、雜香草 適量

製法：

1. 預熱焗爐250度。

2. 杞子洗淨，放水中浸軟約10分鐘。韓國南瓜去籽去皮、日本番薯洗淨，切成約3毫米厚的薄片，備用。

3. 焗盤鋪上錫紙，留意錫紙長度需要足以摺成密封狀。

4. 韓國南瓜及日本番薯排在錫紙上，放上杞子。下鹽、黑椒和雜香草調味，灑上橄欖油。

5. 將錫紙蓋上，摺成密封狀，放入焗爐焗10分鐘，焗製期間將雜果仁壓碎。

6. 取出焗盤，打開錫紙，加入車打、水牛芝士碎和雜果仁碎。

7. 毋須蓋上錫紙，放入焗爐再焗5分鐘。烤至果仁金黃、芝士融化即成。

材料：雞上脾 2塊、南瓜 半個、冬菇 10粒（已浸軟）

配料：薑 2片（略拍）、蒜頭 4粒（略拍）、紅椒 1條、八角 1粒、冰糖 2粒、葱度 2條（後下）

底味：鹽 半茶匙、胡椒粉 半茶匙

調味料：老抽 1湯匙、蠔油 1湯匙、滾水 1杯

做法：

1. 將雞上脾切塊加入底味調味料；南瓜去皮去瓤切塊。

2. 爆香配料，加入雞肉煮熟後，再放南瓜。

3. 加入調味料及已處理的冬菇，煲10至15分鐘，即可享用。

十五．南瓜炆排骨（2至3人分量）

材料︰南瓜 300克、排骨 300克、蒜蓉 2茶匙、葱 1條、生抽 2茶匙、粟粉 1茶匙、紹酒 1茶匙、麻油、糖和鹽 適量

製法︰

1. 南瓜去皮去籽，洗淨切塊；葱切段，備用。

2. 排骨放入鍋中，加水蓋過排骨，煲滾。

3. 燙出血水後拿出排骨沖洗乾淨，瀝乾水分。

4. 排骨加入生抽、粟粉、紹酒、麻油、糖醃約30分鐘，備用。

5. 燒熱油鑊，爆香蒜蓉，放入醃好的排骨，煎炒至表面微黃。

6. 加入南瓜和少許水，蓋上蓋子，轉中慢火燜煮，直至南瓜和排骨熟透。

7. 起鍋前加入葱拌炒，即可。

十六．原隻南瓜燴雜菜

材料：南瓜 1個（約2公斤重）、洋葱 1個、薑 1塊、蘑菇 115克、翠玉瓜 1條、罐頭番茄粒 400克、上湯 480毫升、貝殼粉 75克、原味脫脂乳酪 60毫升、羅勒 2湯匙、鹽及黑胡椒 適量

製法：

1. 預熱焗爐至180℃。洋葱切件，薑切粒，蘑菇及翠玉瓜切片，羅勒切碎，備用。

2. 南瓜頂部橫切，保留備用。去除南瓜籽，取出南瓜肉，切粒備用。

3. 將南瓜頂部蓋回，放入焗爐焗45至60分鐘，焗至較軟身即可。

4. 熱鍋加1/3（160毫升）上湯，再加薑粒、洋葱粒、南瓜粒煮10分鐘，需不時攪拌以免燒焦。

5. 加蘑菇和翠玉瓜，煮3分鐘後加番茄粒、剩餘上湯及貝殼粉，慢火煮10分鐘。

6. 加原味脫脂乳酪、羅勒、黑胡椒及鹽拌勻，將餡料倒入南瓜殼，即成。

十七．香葱南瓜薄餅（6件）

材料：南瓜 80克、蝦米 10克、糯米粉 15克、粘米粉 15克、水 4湯匙、葱花 2湯匙、油 1茶匙、鹽 1/8茶匙、麻油 幾滴

製法：

1. 南瓜去皮、蒸熟、在大碗內壓成蓉。加入糯米粉、粘米粉、鹽及麻油攪勻，加入水攪勻。

2. 蝦米浸軟、切碎，放鑊中略炒至香。

3. 蝦米及葱花加入南瓜粉漿。

4. 放入油燒熱平底鑊，將粉漿平均分成6份放入鑊中，中火煎至兩面金黃即成。

十八．南瓜芋頭雞粒煲仔飯（2人分量）

材料：南瓜 75克、芋頭 75克、去皮雞胸肉 75克、米 180克、水 260毫升、鮮冬菇 2隻、薑 4片、葱 4段

雞胸肉醃料：鹽 1/7茶匙、糖 1/8茶匙、粟米油 1茶匙

煲仔飯汁：老抽 1湯匙、生抽 2茶匙

製法：

1. 雞胸肉切粒、醃好；南瓜和芋頭去皮切粒；鮮冬菇除蒂切粒，備用。

2. 雞胸肉粒、南瓜粒和芋頭粒氽水，備用。

3. 淘洗白米後加清水，慢火煮10分鐘。

4. 雞肉粒、南瓜粒、芋頭粒、冬菇粒和薑片放上飯面，蓋上煲蓋煮約5分鐘。

5. 放上葱段及煲仔飯汁即成。

十九．焗南瓜番荽意粉（2人分量）

材料：意粉 1/3包（約167克）、南瓜 100克、番荽 5克、意大利黃瓜 2片、菠菜 20克、白酒 1茶匙、鹽及油 少許

製法：

1. 南瓜洗淨去皮，分別切件及切丁粒，加鹽及油，用錫紙分成2份包好，放進焗爐以180度焗20分鐘。

2. 南瓜件打開錫紙再以180度焗3分鐘，南瓜粒取出備用；意粉煮8分鐘，備用。

3. 以油和鹽煎意大利黃瓜2分鐘，加入南瓜粒、番荽、菠菜、意粉及白酒，小火炒2分鐘上碟。加入南瓜件，即成。

廿．黑糖南瓜十穀粥

廿一．南瓜雞肉乳酪沙律 廿二．南瓜肉碎糙米飯 廿三．蒸焗南瓜蛋糕

廿四．黃金麻糬（12件）

材料：南瓜肉 80克、糯米粉 30克、粘米粉 30克、糖 2茶匙、油 1茶匙

餡材料：栗子 50克、栗子水 1-2茶匙、糖 1茶匙

製法：

1. 栗子煲腍，隔去水分，壓成細粒，趁熱加糖及栗子水拌勻。

2. 栗子蓉平均分成12份，搓成丸狀製成餡料，備用。

3. 南瓜切件蒸熟，取出南瓜肉，趁熱加糖、粘米粉及糯米粉，揉成軟滑不黏手粉糰。

4. 南瓜粉糰壓平，利用模具壓出一大一細圓形粉糰。

5. 栗子餡料置於較大的粉糰上，以小粉糰覆蓋，將麻糬弄成金元寶形狀。

6. 蒸籠放上牛油紙，掃油，隔水以中火蒸麻糬10分鐘，完成。

資深家務助理導師教揀南瓜：市面上的南瓜大多為深黃色或綠色，挑選方法大致一樣，要揀靚南瓜，可留意以下4點：

‧ 南瓜外表要完整有光澤，沒有斑點，沒有刮傷或破損痕迹。

‧ 南瓜瓜皮要夠硬淨，愈硬的南瓜代表夠熟及香甜。

‧ 連瓜蒂的南瓜較好，瓜蒂要夠枯黃和乾燥。

‧ 南瓜拿起最好有點重量，可以用手輕拍一下，彈手的較靚。

南瓜 實用資訊：