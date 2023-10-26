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WhatsApp防詐騙實用資訊一文看 (09:17)

近日WhatsApp帳戶被騎劫、陌生來電滋擾等問題猖獗，大眾要提高安全意識，加強措施確保帳戶安全。本文綜合WhatsApp使用安全實用資訊和教學，如帳戶設定雙重認證、檢視隱私設定、定時查看WhatsApp連結裝置及登出等。

WhatsApp防詐騙　實用資訊：

●　設定雙重認證【附設定步驟】

●　檢視隱私設定

●　方保僑提醒：定時查看WhatsApp連結裝置及登出

●　Google搜尋「Web WhatsApp」現假網站連結　方保僑提醒檢查「已連結裝置

●　WhatsApp提高帳戶安全8招　防被拉入陌生群組、照片影片閱後即刪【附教學示意圖】

●　提防可疑連結4注意 留意連結有無亂碼或可疑字元

●　「封存」信息免事主察覺 專家籲定期檢查

●　「未知來電者設靜音

●　WhatsApp帳戶被盜用怎辦？方保僑：登出已連結裝置、重新登入可回復帳戶

●　「WhatsApp帳戶將被註銷」？警方列騙徒伎倆 3建議防WhatsApp帳戶盜用

WhatsApp功能：

可同時登入兩帳號

向自己傳送轉寄信息【附步驟教學】

可傳送高清相【附教學示意圖＋朱克伯格fb短片示範】

實用功能教學：編輯已傳送信息、悄悄退出群組、與外地電話通訊、粗體斜體刪除線、傳送地圖位置

網絡防詐騙 實用資訊：

Deepfake深偽盜臉｜方保僑：視像通話互動提問試探對方真假 社交平台頭像不宜用正面相免被盜

提防網上投資騙案6貼士 證監會網站可查持牌機構公眾紀錄冊

提防詐騙電話貼士：留意「+852」來電 有電訊商設過濾服務【附連結】

消委會6大網購防騙貼士：善用「防騙視伏器」、檢視網店留言按like者身分等

提防假冒ChatGPT 網絡安全五注意

防網絡詐騙貼士 勿點擊不明電郵連結附件 啟用安全瀏覽篩可疑網站

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