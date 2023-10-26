WhatsApp防詐騙實用資訊一文看 (09:17)

近日WhatsApp帳戶被騎劫、陌生來電滋擾等問題猖獗，大眾要提高安全意識，加強措施確保帳戶安全。本文綜合WhatsApp使用安全實用資訊和教學，如帳戶設定雙重認證、檢視隱私設定、定時查看WhatsApp連結裝置及登出等。