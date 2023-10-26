WhatsApp防詐騙實用資訊一文看 (09:17)

近日WhatsApp帳戶被騎劫、陌生來電滋擾等問題猖獗，大眾要提高安全意識，加強措施確保帳戶安全。本文綜合WhatsApp使用安全實用資訊和教學，如帳戶設定雙重認證、檢視隱私設定、定時查看WhatsApp連結裝置及登出等。
WhatsApp防詐騙 實用資訊：
● 檢視隱私設定
● Google搜尋「Web WhatsApp」現假網站連結 方保僑提醒檢查「已連結裝置」
● WhatsApp提高帳戶安全8招 防被拉入陌生群組、照片影片閱後即刪【附教學示意圖】
● 「未知來電者設靜音」
● WhatsApp帳戶被盜用怎辦？方保僑：登出已連結裝置、重新登入可回復帳戶
● 「WhatsApp帳戶將被註銷」？警方列騙徒伎倆 3建議防WhatsApp帳戶盜用
WhatsApp功能：
實用功能教學：編輯已傳送信息、悄悄退出群組、與外地電話通訊、粗體斜體刪除線、傳送地圖位置
網絡防詐騙 實用資訊：
Deepfake深偽盜臉｜方保僑：視像通話互動提問試探對方真假 社交平台頭像不宜用正面相免被盜
提防詐騙電話貼士：留意「+852」來電 有電訊商設過濾服務【附連結】
消委會6大網購防騙貼士：善用「防騙視伏器」、檢視網店留言按like者身分等
防網絡詐騙貼士 勿點擊不明電郵連結附件 啟用安全瀏覽篩可疑網站
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