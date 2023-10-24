駕駛艙內圖關引擎令飛機墜毁　美休班機師被控83項企圖謀殺罪 (13:06)

阿拉斯加航空周一（23日）發聲明稱，該公司的44歲機師Joseph Emerson乘搭原定由華盛頓州飛往三藩市、航班編號為2059的航班，機上有80名乘客及4名機組人員。Emerson登機後坐在駕駛艙正副機師後方、俗稱jump seat的機組人員座位。一般情況下，持牌機師如乘坐飛機，可選擇乘坐該座位。路透社引述聯邦航空局稱，Emerson今次已獲准乘坐該座位。

阿拉斯加航空表示，事發時Emerson拉下啟動引擎滅火系統的T型手掣，此舉會關閉機翼供油閥門，切斷引擎燃油供應，可能令飛機墜毁，正副機師隨即制服他。該公司指出，由於手掣拉下後，燃料管內仍有小量燃油維持引擎運作，且機組人員迅速拉回手掣，故此事發期間引擎未有關掉，飛機隨後轉飛俄勒岡州的波特蘭國際機場緊急降落。警員登機拘捕Emerson，他被控83項企圖謀殺罪、83項魯莽危險行為罪、1項不當行為罪及1項危害飛機罪。

有乘客憶述，Emerson被帶走後，空中服務員透過廣播稱「他有精神崩潰」。聯邦調查局正調查事件，阿拉斯加航空則表示欣賞機組人員專業處理事件，感謝乘客的冷靜和耐性。（ABC News/CNN/BBC）