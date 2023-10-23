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廚房變髮廊　獨居八旬婆婆恤髮展笑顏　義剪髮型師：要乾淨整齊合心水【短片】 (11:34)

廚房變髮廊　獨居八旬婆婆恤髮展笑顏（採訪：葉明傑　拍攝、剪接：林梓晴　旁白：莊靜芝）

到髮廊剪髮，平常不過的事對不良於行的長者來說未必容易。獨居於葵涌石籬邨的八旬蔡麗娥，因盆骨問題行動不便，這天在社會企業「銀助手」及慈善團體宏施慈善基金葵涌社會服務處的社工安排下，找來六旬退休髮型師陳國華（Bono）上門義剪，免卻蔡婆婆用半小時坐車到一公里外北葵涌街市的不便。兩人接受明報電子平台組訪問，在本文影片中暢談上門義剪的意義，Bono認為替長者剪髮，要做到乾淨、整齊、合心水。（採訪：葉明傑、拍攝及剪接：林梓晴）

「銀助手」共同創辦人兼註冊社工梁冰美表示，社會有不少行動不便而難以出門的長者有各種服務需要，銀助手為長者提供上門剪髮及護甲服務，當中包括與地區組織合作。宏施慈善基金葵涌社會服務處註冊社工吳子華稱，石籬邨較多獨居長者，普遍年紀大、出門不便，故會轉介需要義剪服務的長者給「銀助手」，尤其是領取綜援或長者生活津貼的人。

訪問這天，陳國華（Bono，左）此前已替兩名長者剪髮，蔡婆婆是第三人。Bono笑言不覺攰，更稱昔日在髮型屋「點只這個數」。（林梓晴攝）

社會企業「銀助手」提供上門為長者剪髮及護甲服務，共同創辦人梁冰美（中）及陳卓偉（右一）與宏施慈善基金葵涌社會服務處註冊社工吳子華（右二）合作，這天安排Bono替蔡婆婆剪髮。（林梓晴攝）

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