親子行山樂：初級行山10路線　飽覽山海美景【附實用資訊連結】 (10:46)

天氣涼了，一家大小或會考慮放假行山，感受大自然。香港旅遊發展局介紹10條香港初級行山路線，輕裝上陣就可飽覽山海美景。（部分山徑或因早前暴雨暫時封閉，市民行山前，宜先瀏覽漁護署「郊野樂行」網站，查看最新狀況。【郊野公園設施最新消息】）
港島行山路線
● 薄扶林至太平山頂
路線：薄扶林水塘→盧吉道→山頂凌霄閣（難度：容易｜長度：約6公里｜時間：約2.5小時）【行程+交通+地圖資訊】【樹蔭伴登山頂 「零死角」賞維港】【順遊西高山賞日落】
● 龍脊
路線：石澳半島觀景點→打爛埕頂山→龍脊、馬塘坳→大浪灣（難度：中等｜長度：約8.5公里｜時間：4小時）【行程+交通+地圖資訊】【短片：行龍脊欣賞無敵海景】
新界東行山路線
● 新娘潭山林
路線：新娘潭自然教育徑→新娘潭→照鏡潭→大美督（難度：容易｜長度：約1公里｜時間：約1小時）【行程+交通+地圖資訊】
● 西貢萬宜地質步道
路線：萬宜水庫東壩→標尖角→六角形岩柱→斷層角礫帶→彎曲岩柱→海蝕洞（難度：容易｜長度：約4.3公里｜時間：約3小時）【行程+交通+地圖】【短片：萬宜地質步道】
● 龍蝦灣郊遊徑
路線：龍蝦灣石刻→龍蝦灣郊遊徑→大嶺峒→大坑墩風箏場［難度：中等｜長度：約5公里｜時間：約3小時（計劃觀星者請額外預留時間觀星）］【行程+交通+地圖】【短片：爽遊龍蝦灣】
● 流水響及鶴藪水塘（「天空之鏡」路線）
路線：鳳園蝴蝶保育區→沙羅洞→鶴藪水塘→流水響水塘（難度：中等 | 長度：約7公里 | 時間：約3小時）【行程+交通+地圖資訊】
新界西行山路線
● 城門水塘
路線：菠蘿壩自然教育徑→白千層步道→白千層樹林→城門水塘觀景台→城門水塘主壩→城門戰地遺蹟徑（難度：容易｜長度：約9.5公里｜時間：約3小時）【行程+交通+地圖】【城門水塘簡易短線遊】【短片：水塘清涼遊 白千層夾道歡迎】
● 大帽山
路線：扶輪公園→大帽山郊野公園遊客中心→大帽山道→大帽山觀景台→天氣雷達站（難度：中等｜長度：約4公里｜時間：約2小時）【行程+交通+地圖】
● 大欖郊野公園
路線：大欖郊野公園→大棠楓香林→千島湖清景台→大欖涌水塘→黃金泳灘（難度：中等｜長度：約11.5公里｜時間：約4小時）【行程+交通+地圖】【大欖涌水塘靜遊路線】
● 大嶼山昂坪
路線：寶蓮禪寺→天壇大佛→東山法門→彌勒山郊遊徑→心經簡林→石壁水塘（難度：中等｜長度：約14公里｜時間：約5.5小時）【行程+交通+地圖】
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