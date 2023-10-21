WhatsApp私隱設定過濾陌生來電　「未知來電者設靜音」防滋擾【附教學圖】 (13:21)

電話詐騙猖獗，市民收到陌生來電都會提高警覺。近日不少市民收到WhatsApp視像通話陌生來電，電話號碼不在用戶的聯絡人名單內，亦非本地電話號碼，甚為可疑。如想避免在WhatsApp收到陌生人來電或疑似詐騙電話「滋擾」，可以在WhatsApp私隱設定「將未知來電者設為靜音」，過濾陌生人來電。這些來電不會讓電話鈴聲響起，但會在「通話」標籤頁和通知中顯示。
● 將未知來電者設為靜音步驟（附教學示意圖）
1. 點按設定＞隱私
2. 點按通話
3. 開啟「將未知來電者設為靜音」（開啟後按鈕顯示為綠色）
（按此放大圖片）
WhatsApp安全中心：www.whatsapp.com/security
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