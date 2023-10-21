萬聖節打卡熱點　港鐵10車站化身萬聖節主題　利東街月底嘩鬼巡遊 (12:37)

●港鐵站

港鐵陸續將其中10個車站裝飾成萬聖節主題的車站，裝飾遍布站內大堂、月台及牆壁，供乘客打卡。

10車站：中環站、金鐘站、銅鑼灣站、灣仔站、尖沙嘴站、尖東站（連接尖東站及尖沙嘴站的行人隧道內）、深水埗站、東涌站、海洋公園站及欣澳站

●灣仔利東街

即日至10月31日，利東街的林蔭步行街設有各式萬聖節主題的燈牌。利東街更將於10月28日及10月31日舉行萬聖節嘩鬼巡遊，一眾吸血鬼、海盜及巫師將會出沒，與市民共度萬聖節。

萬聖節嘩鬼巡遊

日期：10月28日及10月31日

時間：（10月28日）晚上6時至7時30分；（10月31日）晚上8時至9時30分

活動詳情連結

●尖沙嘴栢麗購物大道

即日至10月31日，柏麗大道掛上萬聖節主題的燈飾，包括南瓜、蝙蝠、蜘蛛等裝飾，入夜後形成一片燈海。

●尖沙嘴星光大道

即日至10月31日，星光大道的地面上貼有大小南瓜供遊人自拍，路邊的綠植花盆、告示屏幕也有不同萬聖節小精靈的身影。

●尖沙嘴海港城

即日至10月31日，尖沙嘴海港城海運大廈露天廣場的屏幕及樓梯間貼有萬聖節主題的貼紙。