日本旅遊｜遊日賞冬櫻三地點　櫻花紅葉相輝映 (15:55)

秋冬去日本旅遊都可以賞櫻花。日本部分櫻花會在每年10月和4月開花，10至12月前往日本可以觀賞白色或淡粉紅色的「冬櫻」，部分地方更可同時賞紅葉。本文整理日本國家旅遊局介紹觀賞冬櫻的3個地點。
【愛知縣】小原町Fureai公園
愛知縣豐田市小原地區以四季櫻聞名，區內種植約1萬棵四季櫻，通常10月開花，11月為最盛期，在11月11至30日更舉行四季櫻祭。
地址：愛知縣豐田市小原町孫八456
【群馬縣】櫻山公園
園內種植約7000棵冬櫻，預計觀賞期為11月中旬至12月上旬，其間冬櫻與紅葉互相輝映，晚上園內會亮燈。12月1日將會舉行「櫻山祭」慶祝冬櫻滿開。
地址：群馬縣藤岡市三波川2166-1
【埼玉縣】城峯公園
園內有約600棵冬櫻，預計10月下旬開花，觀賞期至12月上旬，深紅色的楓葉配淡粉紅色的冬櫻，景色特別，晚上更會亮燈。10月最後一個周日將會舉行「冬櫻祭」，售賣鄉土料理或特產等。
地址：埼玉縣兒玉郡神川町矢納1277
註：資料如有更改，以園方公布為準
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