天氣轉涼鼻敏感加劇　醫生教3招紓緩鼻敏感【附洗鼻液自製方法】 (15:07)

本港近日轉涼，一早起身有否不停流鼻水，又或是經常打噴嚏甚至睡覺時鼻塞？這些都是鼻敏感徵狀。至於天氣轉會否加劇鼻敏感，有什麼紓緩方法或根治？明報電子平台組訪問中文大學耳鼻咽喉頭頸外科學系名譽臨床助理教授麥志強，解釋鼻敏感成因及治療方法。

秋冬易誘發鼻敏感

麥志強表示，鼻敏感一般是因為致敏原或溫度、濕度轉變，容易誘發病徵。當入秋或冬天，鼻敏感的確會較嚴重，主要由於溫度和濕度轉變，加上天氣乾燥，令鼻腔分泌更多鼻液滋潤，同時天氣冷會刺激鼻黏膜脹大，甚至充血等，引致鼻塞或流鼻水等情況。他補充，天氣轉，空氣中致敏原亦跟夏天不同，所以有可能加劇鼻敏感問題。

紓緩鼻敏感徵狀3個方法：

●生理鹽水洗鼻／鹽水噴霧噴鼻

．洗鼻能有效洗走鼻腔中致敏原

．可在藥房購買生理鹽水，用針筒抽取來洗鼻

．生理鹽水不含藥性，適合大部分人使用

自行製造鼻腔灌洗液

1. 一公升沸水加入兩茶匙餐桌鹽（可按比例調節份量）

2. 待鹽水和暖後使用

●放濕機或空氣清新機

．放濕機可以放一些暖空氣，滋潤鼻腔

．空氣清新機可減少空氣中的致敏原，本港常見的致敏原包括灰塵、塵蟎、花粉、霉菌等

●藥物治療

1) 輕量類固醇噴鼻劑

．需醫生處方

．若鼻敏感嚴重，可噴鼻紓緩徵狀

．由於秋天多致敏原，部分病人應預早噴，不要等到病徵嚴重，或鼻塞才噴，會影響效果

．視乎病人病徵，醫生會建議臨睡之前噴，令睡眠質素改善

．部分病人可能持續噴一段時間，若有改善可停藥，可先諮詢醫生意見

2) 通鼻噴劑

．非類固醇噴劑

．不用醫生處方，但不宜長期使用，否則可能引致藥物性鼻炎

鼻敏感無法根治

麥志強解釋，由於鼻敏感是外來治敏原引起過敏反應，不能根治，只可以紓緩不適或避開致敏原。他又提到，有病人稱移居另一地方後鼻敏感有改善，可能由於當地少了影響病人的致敏原。另一原因是香港較潮濕，容易滋生霉菌，加上環境擠迫，可能令灰塵、塵蟎較多，容易致發病。

敏感「三兄弟」勿忽略

麥志強稱，鼻敏感有遺傳因素，通常父母有鼻敏感，小朋友都會有。過往香港研究估計，最少四分之一學童有鼻敏感。他提醒，有鼻敏感的人，部分可能同時有濕疹甚至哮喘，這三種病俗稱「三兄弟」，因為均由致敏原引起，所以若小朋友有鼻敏感，家長要特別留意有沒有另外兩種病的徵狀，治療方法會有不同。