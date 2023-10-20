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天氣｜天文台：冷鋒橫過廣東沿岸地區　本港周六最低21°C　新界再低一兩度 (17:51)

【17:51】天文台表示，一道冷鋒正橫過廣東沿岸地區並為該區帶來有雨的天氣。受隨後的東北季候風影響，下午廣東內陸的氣溫較昨日低4至5度。

本港地區今晚（20日）及明日（21日）天氣預測大致多雲，有幾陣雨，天氣稍涼。明日市區最低氣溫約21°C，新界再低一兩度。最高氣溫約24°C。吹和緩至清勁北至東北風，離岸及高地間中吹強風。

展望下周日（22日）早上仍然稍涼，日間短暫時間有陽光。重陽節及隨後兩三天大致天晴，日間乾燥，日夜溫差較大。（天文台）

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【08:51】上午8時30分，天文台錄得26°C，相對濕度85%。天文台表示，位於華南北部的一道冷鋒正逐漸向南移動，預料會在今日（20日）稍後橫過沿岸地區。同時，與熱帶風暴三巴相關的外圍雨帶正影響廣東西部。在上午8時，三巴集結在海口之西北約160公里，預料移動緩慢，在北部灣一帶徘徊。

本港地區今日天氣預測大致多雲，有幾陣驟雨，最高氣溫約27°C。吹和緩至清勁偏東風，稍後轉吹北至東北風，晚上稍涼，氣溫降至最低約22°C。展望周末期間風勢較大，早晚稍涼，最低氣溫降至約21°C。下周日（22日）及重陽節（23日）天色逐漸好轉，日間乾燥。（天文台）

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