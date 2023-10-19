WhatsApp新功能可同時登入兩帳號　提醒勿下載仿冒App (17:59)

WhatsApp今（19日）宣布，推出允許用戶同時登入兩個WhatsApp帳號的功能，輕鬆切換工作和私人等不同用途的帳號，不再需要屢次登出、隨身攜帶兩部手機，或是擔心傳錯信息。新功能正陸續推出。
若要設定第二個帳號，用戶需要第二個手機號碼和SIM卡，或是支援多張SIM卡或eSIM的手機。開啟WhatsApp設定、點擊名稱旁的箭號，然後再點擊「新增帳號」即可。用戶可分別管理每個帳號的私隱和通知設定。
近日涉WhatsApp帳號遭騎劫個案大增，WhatsApp提醒，務必使用WhatsApp官方應用程式，並切勿下載仿冒或偽造版本的應用程式，藉此在手機上使用更多帳號。使用WhatsApp官方應用程式才能確保信息的安全和私隱。
WhatsApp/網絡防詐騙 實用資訊：
WhatsApp帳戶被盜用怎辦？方保僑：登出已連結裝置、重新登入可回復帳戶
Deepfake深偽盜臉｜方保僑：視像通話互動提問試探對方真假 社交平台頭像不宜用正面相免被盜
提防詐騙電話貼士：留意「+852」來電 有電訊商設過濾服務【附連結】
消委會6大網購防騙貼士：善用「防騙視伏器」、檢視網店留言按like者身分等
防網絡詐騙貼士 勿點擊不明電郵連結附件 啟用安全瀏覽篩可疑網站
熱門HOTPICK：bit.ly/3ybbOGX