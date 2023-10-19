WhatsApp新功能可同時登入兩帳號　提醒勿下載仿冒App (17:59)

若要設定第二個帳號，用戶需要第二個手機號碼和SIM卡，或是支援多張SIM卡或eSIM的手機。開啟WhatsApp設定、點擊名稱旁的箭號，然後再點擊「新增帳號」即可。用戶可分別管理每個帳號的私隱和通知設定。

近日涉WhatsApp帳號遭騎劫個案大增，WhatsApp提醒，務必使用WhatsApp官方應用程式，並切勿下載仿冒或偽造版本的應用程式，藉此在手機上使用更多帳號。使用WhatsApp官方應用程式才能確保信息的安全和私隱。

WhatsApp/網絡防詐騙 實用資訊：

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