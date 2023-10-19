亞馬遜無人機送藥1小時內抵家門　縮減等藥時間 (14:23)

美國網上商店巨擘亞馬遜（Amazon）周三（18日）宣布，於美國得州大學城推出60分鐘內無人機送藥上門新服務，可運送500多種治療常見疾病的藥物，包括流感、哮喘和肺炎。
亞馬遜表示，過去病人需要開車前往營業時間有限的藥房，還要排隊看診才能取得藥物，或是用5至10天時間等待郵遞配送藥物。現在得州大學城的居民在亞馬遜下單後，留在家中便可在短時間內獲得藥物，紓解病症。
亞馬遜的送藥無人機飛行高度為40至120米，是障礙物極少的空域。無人機抵達客戶的家後，會緩慢地降落到送貨標記上方，在偵測到地面沒有任何突出物體（包括人或動物）後，便會放下包裹，回升到指定高度，然後返回配送中心。送藥過程中，客戶毋須與無人機互動。（Amazon）
More from our #DeliveringtheFuture event: What if we told you your prescription medications could be delivered by drones? 💊
Now, Amazon Pharmacy is making this possible, taking to the skies to help customers get the care they need quickly and conveniently. We’re on our way to… pic.twitter.com/ulJJNgn6ip— Amazon (@amazon) October 18, 2023