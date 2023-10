亞馬遜無人機送藥1小時內抵家門　縮減等藥時間 (14:23)

亞馬遜表示,過去病人需要開車前往營業時間有限的藥房,還要排隊看診才能取得藥物,或是用5至10天時間等待郵遞配送藥物。現在得州大學城的居民在亞馬遜下單後,留在家中便可在短時間內獲得藥物,紓解病症。

亞馬遜的送藥無人機飛行高度為40至120米,是障礙物極少的空域。無人機抵達客戶的家後,會緩慢地降落到送貨標記上方,在偵測到地面沒有任何突出物體(包括人或動物)後,便會放下包裹,回升到指定高度,然後返回配送中心。送藥過程中,客戶毋須與無人機互動。(Amazon)

More from our #DeliveringtheFuture event: What if we told you your prescription medications could be delivered by drones? 💊



Now, Amazon Pharmacy is making this possible, taking to the skies to help customers get the care they need quickly and conveniently. We’re on our way to… pic.twitter.com/ulJJNgn6ip— Amazon (@amazon) October 18, 2023