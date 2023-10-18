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天氣｜周四料23°C-26°C　多雲有驟雨　周末氣溫降至21°C (20:50)

【20:45】一股清勁至強風程度的東北季候風正影響廣東沿岸。同時，一道雲帶正為該區及南海北部帶來驟雨。本港地區今晚（18日）及明日（19日）天氣預測：多雲，有驟雨，氣溫介乎23°C至26°C。吹清勁偏東風，初時離岸吹強風，高地間中達烈風程度。明日風勢逐漸緩和。展望隨後一兩日仍有幾陣雨。周末期間早晚較涼，最低氣溫降至約21°C。下周初天色逐漸好轉。

晚上8時，熱帶風暴三巴集結在三亞以西約120公里，預料向西北偏北移動，時速約10公里，移向北部灣一帶。

天文台於下午5時表示，按照現時預測路徑，熱帶氣旋三巴會於未來兩三日移向北部灣一帶，並在該區徘徊，對本港直接威脅不大。受東北季候風影響，本港今日風勢頗大，離岸吹強風，高地風力間中達烈風程度。受三巴的外圍雨帶影響，本港明日仍有驟雨。預料一股季候風補充會在周末期間影響華南沿岸，本港早晚氣溫會下降至21°C左右。

【08:45】上午8時45分，天文台錄得25.1°C，相對濕度77%。在上午8時，位於海南島以南的熱帶低氣壓集結在三亞以南約140公里，預料向西北或西北偏北移動，時速約10公里，移向北部灣一帶，今明與香港保持約700公里以上距離，對本港直接威脅不大。

一股清勁至強風程度的東北季候風正影響廣東沿岸，同時，一道雲帶正為該區及南海北部帶來驟雨。本港地區今日天氣預測多雲，有幾陣驟雨，雨勢漸轉頻密，局部地區有雷暴。日間氣溫徘徊在25°C左右。吹清勁偏東風，初時離岸吹強風，高地間中達烈風程度。（天文台）

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