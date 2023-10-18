流感｜中醫教製雲芝茶飲、按摩兩穴位增抵抗力【附五指毛桃雲芝甘草茶食譜】 (09:10)

近日轉季不少人患上季節性流感，註冊中醫胡玘君表示，一般流感患者出現發燒、咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、肌肉痛、疲倦和頭痛，亦有人會嘔吐和腹瀉等，通常在一周內痊癒，惟咳嗽持續時間較長，尤其是患有氣管敏感的人。另外，身體較差、長期病患或長者要小心留意，染上流感可能會出現支氣管炎或肺炎等併發症。胡玘君提醒抗流感日常三個注意事項，以及教自製茶飲和按穴位，幫助增強抵抗力。