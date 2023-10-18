流感｜中醫教製雲芝茶飲、按摩兩穴位增抵抗力【附五指毛桃雲芝甘草茶食譜】 (09:10)

近日轉季不少人患上季節性流感，註冊中醫胡玘君表示，一般流感患者出現發燒、咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、肌肉痛、疲倦和頭痛，亦有人會嘔吐和腹瀉等，通常在一周內痊癒，惟咳嗽持續時間較長，尤其是患有氣管敏感的人。另外，身體較差、長期病患或長者要小心留意，染上流感可能會出現支氣管炎或肺炎等併發症。胡玘君提醒抗流感日常三個注意事項，以及教自製茶飲和按穴位，幫助增強抵抗力。
增強抵抗力日常三注意
1. 睡眠充足，建議早點睡覺
2. 適量運動，經常鍛煉身體
3. 均衡飲食勿酗酒
食譜：五指毛桃雲芝甘草茶
【功效】雲芝健脾利濕、止咳平喘、清熱解毒，有助增強身體抵抗力，改善慢性肝炎、慢性支氣管炎等。
【材料】五指毛桃60克、雲芝30克、甘草6克、水2000毫升
【製法】所有材料加水，煲1小時即成。茶飲可以每日飲，流感患者亦可飲用。
穴位按摩：氣海穴、風池穴
氣海穴
【功效】幫助固本，有理氣益氣之效
【位置】下腹部正中線臍中下1.5寸處（食指與中指併攏），當臍中與關元連線的中點
【按法】可以用風筒吹10秒
風池穴
【功效】祛風解表、清頭目、利五官七竅
【位置】耳背枕骨旁的凹位，後髮際頸椎旁兩條大筋外緣凹陷處
【按法】連續按10下
註：各人體質不同，如有疑問或身體感到不適，應向註冊中醫或醫生查詢及求醫。
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