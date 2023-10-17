明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時熱點

高鐵開通5周年抽獎　周三下午2時起抽5元高鐵雙人2天團、10元高鐵車票 (18:10)

為慶祝開通5周年，高鐵明日（18日）於MTR Mobile舉行「一撳抽獎」活動。MTR Mobile登記用戶於明日下午2時至6時內登入及成功進入抽獎頁面，即可進行抽獎，有機會獲得豐富禮物，包括以5元（港元，同下）購買高鐵雙人2天團，或是以低至10元購買高鐵車票等。

「一撳抽獎」限時抽奬活動

日期時間：10月18日下午2時至6時

抽獎活動詳情：bit.ly/3tEXKpC

獎品類別1: 雙人2天團

．以5元購買雙人順德中山2天團（100份）

．以5元購買雙人東莞美食2天團（100份）

．以5元購買雙人惠州美食2天團（100份）

．以5元購買雙人東莞純玩2天團（100份）

．以5元購買雙人河源溫泉2天團（100份）

註：「雙人2天團」由指定旅行社提供的2日1夜旅行團，行程包括乘坐高鐵往返香港西九龍站。得獎者需以5元購買「雙人2天團」，當中包括指定旅行團之基本2位成人團費，不含旅遊業議會印花稅、旅行團服務費、旅遊保險、單人報團之相關額外費用、個人消費或其他雜費。

獎品類別2: 特價車票

．以10元購買香港至福田高鐵二等座成人車票一張（10,000份）

．以20元購買香港至深圳北高鐵二等座成人車票一張（7000份）

．以80元購買香港至東莞高鐵二等座成人車票一張（1000份）

．以100元購買香港至廣州南高鐵二等座成人車票一張（800份）

．以100元購買香港至廣州東高鐵二等座成人車票一張（700份）

註：換領各奬品的指定旅行社及換領方法詳列於電子換領券上，特價車票須親身前往指定旅行社購票。

相關字詞﹕高鐵 港鐵 著數情報 編輯推介 熱門HOTPICK

上 / 下一篇新聞