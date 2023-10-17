高鐵開通5周年抽獎　周三下午2時起抽5元高鐵雙人2天團、10元高鐵車票 (18:10)

「一撳抽獎」限時抽奬活動

日期時間：10月18日下午2時至6時

抽獎活動詳情：bit.ly/3tEXKpC

獎品類別1: 雙人2天團

．以5元購買雙人順德中山2天團（100份）

．以5元購買雙人東莞美食2天團（100份）

．以5元購買雙人惠州美食2天團（100份）

．以5元購買雙人東莞純玩2天團（100份）

．以5元購買雙人河源溫泉2天團（100份）

註：「雙人2天團」由指定旅行社提供的2日1夜旅行團，行程包括乘坐高鐵往返香港西九龍站。得獎者需以5元購買「雙人2天團」，當中包括指定旅行團之基本2位成人團費，不含旅遊業議會印花稅、旅行團服務費、旅遊保險、單人報團之相關額外費用、個人消費或其他雜費。

獎品類別2: 特價車票

．以10元購買香港至福田高鐵二等座成人車票一張（10,000份）

．以20元購買香港至深圳北高鐵二等座成人車票一張（7000份）

．以80元購買香港至東莞高鐵二等座成人車票一張（1000份）

．以100元購買香港至廣州南高鐵二等座成人車票一張（800份）

．以100元購買香港至廣州東高鐵二等座成人車票一張（700份）

註：換領各奬品的指定旅行社及換領方法詳列於電子換領券上，特價車票須親身前往指定旅行社購票。