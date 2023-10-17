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網上銀行使用注意｜方保僑提醒：電腦易中病毒　用銀行Apps較安全【附網上銀行安全使用6招】 (09:28)

倘用網上銀行服務，「銀行網站」或「銀行手機Apps」，哪一種較安全？香港資訊科技商會榮譽會長方保僑接受明報電子平台組訪問表示，電腦容易中木馬病毒，或會泄漏銀行帳號和密碼，用手機Apps相對較安全。他會選擇透過Apps使用網上銀行服務，不過部分銀行Apps功能不齊全，有時或要到銀行網站才能進行指定操作。方保僑說明使用網上銀行服務宜留意以下6個注意事項。

網上銀行使用6注意：
● 勿使用公共咖啡廳、圖書館的電腦
● 勿使用公共Wi-Fi登入銀行網站或Apps
● 勿向任何人透露網上銀行密碼，輸入密碼時亦要避開其他人的視線
● 勿向任何人透露OTP（一次性密碼）
● 每個網站設定不同密碼，不應在多個網站使用同一組帳號密碼
● 定期更改密碼，最好每3個月改一次

網絡防詐騙　實用資訊：

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