WhatsApp帳戶被盜用怎辦？方保僑：登出已連結裝置、重新登入可回復帳戶 (19:03)

愈來愈多人WhatsApp帳戶被盜用，帳戶被騎劫冒認向朋友借錢。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑接受明報電子平台組訪問時提醒，如果懷疑WhatsApp帳戶被盜用，可在WhatsApp應用程式「設定 > 已連結裝置」，登出所有電腦，平日亦應該定期檢查和登出已連結裝置。用戶倘被登出WhatsApp帳戶，可以用電話號碼重新登入WhatsApp，回復帳戶（WhatsApp網站：如何回復帳號）。倘盜用帳號的騙徒已啟用「雙步驟驗證」功能，而帳戶主人沒有驗證碼，則需等約7天至數周才能再次登入。
WhatsApp防盜最重要「雙步驟認證」
方保僑續稱，留意到騙徒盜取WhatsApp帳戶後，假冒帳戶主人向親友或聯絡人索取錢財，而且行騙手法趨向本地化，例如要求轉帳到某轉數快戶口。方保僑重申，預防WhatsApp被盜用最重要是啟用「雙步驟認證」。（啟用WhatsApp「雙步驟認證」教學）
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