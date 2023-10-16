明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時熱點

WhatsApp帳戶被盜用怎辦？方保僑：登出已連結裝置、重新登入可回復帳戶 (19:03)

愈來愈多人WhatsApp帳戶被盜用，帳戶被騎劫冒認向朋友借錢。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑接受明報電子平台組訪問時提醒，如果懷疑WhatsApp帳戶被盜用，可在WhatsApp應用程式「設定 > 已連結裝置」，登出所有電腦，平日亦應該定期檢查和登出已連結裝置。用戶倘被登出WhatsApp帳戶，可以用電話號碼重新登入WhatsApp，回復帳戶（WhatsApp網站：如何回復帳號）。倘盜用帳號的騙徒已啟用「雙步驟驗證」功能，而帳戶主人沒有驗證碼，則需等約7天至數周才能再次登入。

上 / 下一篇新聞