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食朱古力五注意　消委會提醒朱古力含咖啡因　兒童孕婦應特別注意攝取量 (13:22)

朱古力以可可豆製作故含有咖啡因，消委會提醒，咖啡因有提神作用，不過或會影響睡眠，引起胃部不適，心跳加速等。一般人食朱古力，應限制在每周100克以下。兒童、孕婦和授乳婦女更需特別注意咖啡因攝取量。［5款朱古力沒檢出多環芳香烴兼總評較佳　Lindt黑朱古力、牛奶朱古力上榜營養師提醒：朱古力不宜每日食　每次上限20克

歐洲食物安全局（European Food Safety Authority，簡稱EFSA）建議兒童每日攝取咖啡因的分量，不要超過每公斤體重3毫克。以消委會測試的黑朱古力樣本平均檢出咖啡因含量為每100克97.2毫克、牛奶朱古力樣本平均檢出咖啡因含量為每100克23.5毫克計算，例如一名重約20公斤的6歲兒童，每日不應攝取逾60毫克咖啡因，即約61.7克黑朱古力，或約255克牛奶朱古力。孕婦每日不應攝取逾200毫克咖啡因，即約206克黑朱古力，或約851克牛奶朱古力。

食朱古力五注意：

一、兒童、孕婦和授乳婦女需特別注意進食朱古力的分量。

二、一般人食朱古力，應限制在每周100克以下。

三、朱古力倘融化，如有懷疑不應進食。朱古力如果只是質地、外觀和味道發生變化，或可食用。不過，如果朱古力用膠袋盛載，陽光直射下，部分化學物質有可能因為膠袋受熱而釋出，接觸到朱古力，如有懷疑不應進食。

四、應選擇可可含量較高（如>70%）的黑朱古力，幫助攝取有益健康的多酚類化合物（例如類黃酮）。一般來說，可可含量百分比愈高，多酚愈多，糖愈少。牛奶朱古力含有乳糖和添加糖，糖含量通常較高；黑朱古力糖含量相對較少。

五、宜選擇成分較簡單、較少添加物的朱古力。購買時留意營養標籤，部分朱古力會添加可可脂或其他脂肪、添加糖等。宜選購總脂肪、飽和脂肪、糖含量較低的產品。

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