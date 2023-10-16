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消委會．植物奶｜19款豆奶燕麥奶杏仁奶米奶總評較佳　消委會提醒留意致敏原 (12:03)

牛奶含豐富蛋白質及鈣質，對身體有很多益處，惟不是人人都能飲用，素食者、乳糖不耐症患者或會選擇植物奶作替代品。消委會測試市面上5類（豆奶、燕麥奶、杏仁奶、椰子奶、米奶）、共39款預先包裝植物奶，其中19款獲總評4分或以上（滿分為5分），但所有椰子奶樣本評分均低於4分。消委會補充，植物奶的能量普遍不高，營養價值不及低脂奶，只有豆奶的蛋白質含量與低脂奶相若；而且大豆、麩質、杏仁及其他堅果是常見於植物奶的致敏原，消費者選購植物奶時應多加留意。

7款豆奶總評4分或以上

產品（淨含量） 每100毫升檢出蛋白質含量（克） 每100毫升檢出鈣質含量（毫克） 零售價 評分
Kikkoman Soymilk Unsweetened（1000毫升） 4.06 17.36 $27.5 4.5
日昇原味豆漿皇（1890毫升） 3.61 17.02 $30.5 4.5
百福高鈣香滑鮮豆漿（946毫升） 3.53 140.07 $15 4
維記特濃鮮豆漿（946毫升） 3.40 13.39 $14 4
Maeil Soy Milk Black Soybean（190毫升） 4.92 76.12 $6 4
美心西餅低糖豆漿（380毫升） 2.88 12.95 $11 4
維他奶山水低糖鮮黑鮮豆漿（946毫升） 3.48 14.33 $19.5 4

7款燕麥奶總評4分或以上

產品（淨含量） 每100毫升檢出蛋白質含量（克） 每100毫升檢出鈣質含量（毫克） 零售價 評分
Havredals Oat Milk - Barista Edition （1000毫升） 0.83 104.97 $33 4.5
Mighty M.lkology Barista Ultimate Oat M.lk（1000毫升） 0.92 47.54 $29 4
Oatsome Organic Oat Drink - Barista（No Added Sugar）（1000毫升） 0.82 3.94 $39 4
Oatside職人燕麥植物奶Oat M*lk（1000毫升） 0.72 67.09 $30 4
Amandin有機無添加糖全素低脂低鹽高鈣燕麥奶（1000毫升） 0.83 87.71 $32 4
OATLY Organic Oat Milk（1000毫升） 0.72 2.96 $28.9 4
Kagome Oat Milk（200毫升） 0.71 6.43 $16.9 4

4款杏仁奶總評4分或以上

產品（淨含量） 每100毫升檢出蛋白質含量（克） 每100毫升檢出鈣質含量（毫克） 零售價 評分
Woolworths Unsweetened Almond Milk（1000毫升） 0.7 68.87 $19.9 4.5
Califia Farms Almond Milk - Barista Blend（946毫升） 0.7 155.75 $38.0 4.5
Topvalu Almond Milk Sugar-Free（1000毫升） 0.5 6.99 $29.9 4.5
固力果Almond Drink Sugar Free（1000毫升） 0.6 35.08 $62.9 4

1款米奶總評4分或以上

產品（淨含量） 每100毫升檢出蛋白質含量（克） 每100毫升檢出鈣質含量（毫克） 零售價 評分
Pure Harvest有機米漿（1000毫升） 0.73 119.49 $35.9 4

植物奶｜125杯椰子奶鈣含量＝1杯低脂奶　消委會稱植物奶難完全取代牛奶

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