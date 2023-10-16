消委會．植物奶｜19款豆奶燕麥奶杏仁奶米奶總評較佳　消委會提醒留意致敏原 (12:03)

牛奶含豐富蛋白質及鈣質，對身體有很多益處，惟不是人人都能飲用，素食者、乳糖不耐症患者或會選擇植物奶作替代品。消委會測試市面上5類（豆奶、燕麥奶、杏仁奶、椰子奶、米奶）、共39款預先包裝植物奶，其中19款獲總評4分或以上（滿分為5分），但所有椰子奶樣本評分均低於4分。消委會補充，植物奶的能量普遍不高，營養價值不及低脂奶，只有豆奶的蛋白質含量與低脂奶相若；而且大豆、麩質、杏仁及其他堅果是常見於植物奶的致敏原，消費者選購植物奶時應多加留意。
7款豆奶總評4分或以上
|產品（淨含量）
|每100毫升檢出蛋白質含量（克）
|每100毫升檢出鈣質含量（毫克）
|零售價
|評分
|Kikkoman Soymilk Unsweetened（1000毫升）
|4.06
|17.36
|$27.5
|4.5
|日昇原味豆漿皇（1890毫升）
|3.61
|17.02
|$30.5
|4.5
|百福高鈣香滑鮮豆漿（946毫升）
|3.53
|140.07
|$15
|4
|維記特濃鮮豆漿（946毫升）
|3.40
|13.39
|$14
|4
|Maeil Soy Milk Black Soybean（190毫升）
|4.92
|76.12
|$6
|4
|美心西餅低糖豆漿（380毫升）
|2.88
|12.95
|$11
|4
|維他奶山水低糖鮮黑鮮豆漿（946毫升）
|3.48
|14.33
|$19.5
|4
7款燕麥奶總評4分或以上
|產品（淨含量）
|每100毫升檢出蛋白質含量（克）
|每100毫升檢出鈣質含量（毫克）
|零售價
|評分
|Havredals Oat Milk - Barista Edition （1000毫升）
|0.83
|104.97
|$33
|4.5
|Mighty M.lkology Barista Ultimate Oat M.lk（1000毫升）
|0.92
|47.54
|$29
|4
|Oatsome Organic Oat Drink - Barista（No Added Sugar）（1000毫升）
|0.82
|3.94
|$39
|4
|Oatside職人燕麥植物奶Oat M*lk（1000毫升）
|0.72
|67.09
|$30
|4
|Amandin有機無添加糖全素低脂低鹽高鈣燕麥奶（1000毫升）
|0.83
|87.71
|$32
|4
|OATLY Organic Oat Milk（1000毫升）
|0.72
|2.96
|$28.9
|4
|Kagome Oat Milk（200毫升）
|0.71
|6.43
|$16.9
|4
4款杏仁奶總評4分或以上
|產品（淨含量）
|每100毫升檢出蛋白質含量（克）
|每100毫升檢出鈣質含量（毫克）
|零售價
|評分
|Woolworths Unsweetened Almond Milk（1000毫升）
|0.7
|68.87
|$19.9
|4.5
|Califia Farms Almond Milk - Barista Blend（946毫升）
|0.7
|155.75
|$38.0
|4.5
|Topvalu Almond Milk Sugar-Free（1000毫升）
|0.5
|6.99
|$29.9
|4.5
|固力果Almond Drink Sugar Free（1000毫升）
|0.6
|35.08
|$62.9
|4
1款米奶總評4分或以上
|產品（淨含量）
|每100毫升檢出蛋白質含量（克）
|每100毫升檢出鈣質含量（毫克）
|零售價
|評分
|Pure Harvest有機米漿（1000毫升）
|0.73
|119.49
|$35.9
|4
植物奶｜125杯椰子奶鈣含量＝1杯低脂奶 消委會稱植物奶難完全取代牛奶
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