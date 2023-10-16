消委會．植物奶｜19款豆奶燕麥奶杏仁奶米奶總評較佳　消委會提醒留意致敏原 (12:03)

牛奶含豐富蛋白質及鈣質，對身體有很多益處，惟不是人人都能飲用，素食者、乳糖不耐症患者或會選擇植物奶作替代品。消委會測試市面上5類（豆奶、燕麥奶、杏仁奶、椰子奶、米奶）、共39款預先包裝植物奶，其中19款獲總評4分或以上（滿分為5分），但所有椰子奶樣本評分均低於4分。消委會補充，植物奶的能量普遍不高，營養價值不及低脂奶，只有豆奶的蛋白質含量與低脂奶相若；而且大豆、麩質、杏仁及其他堅果是常見於植物奶的致敏原，消費者選購植物奶時應多加留意。