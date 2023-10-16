辦公室伸展‧腰部｜上班久坐腰背痛　3招伸展運動舒筋骨【附教學影片】 (15:43)

港人普遍工時長，倘長期坐姿不正確，更可能導致腰痠背痛。打工仔想在辦公室伸展腰部，可參照康文署的「工作間活絡伸展操」，本文整合其中3個針對腰側及腰背伸展運動的做法，大家跟着做「郁一郁」。市民亦可瀏覽康文署網站，觀看其他身體部位的伸展動作圖解及短片示範。
腰側伸展運動
- 擺臀轉腰：先曲膝分腿站立，再曲臂轉腰，並緩緩擺動上身向左向右轉動，重複動作4次。
- 兩側彎腰：坐在椅上，眼望前方。左手舉高，右手放在大腿上，身體緩緩彎向右側，維持10至30秒，還原後換手重複動作。（動作可站立靠牆做，效果更佳）
腰背伸展運動
- 直腰提膝（坐式）：手扶椅邊，並挺直腰背，左右膝交替向上提。重複動作4次。
- 直腰提膝（站式）：挺直腰背後，一手扶櫃，左膝盡量向上提，還原時伸直腳放後，換腿交替重複8次。
- 直伸腰背：上背靠椅背，舉高雙手，頭部、上身及腰背盡量拉直，雙腳平放前方，維持10至30秒。
- 直背推腰：眼望前方，下巴向內收，雙手按後腰，將盆骨及腰部稍向前推，頸部和上身保持挺直，維持10至30秒。（注意頸部及腰部不宜過分後仰）
- 腰背推牆：背靠牆站立，上背夾緊貼牆，眼望前方，下巴向內收，雙手放在腰後，腹部稍向內壓，使腰背推向牆壁，腰部保持應有弧度，維持10至30秒。（注意頭部不宜向前傾）
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