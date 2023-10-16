辦公室伸展‧腰部｜上班久坐腰背痛　3招伸展運動舒筋骨【附教學影片】 (15:43)

港人普遍工時長，倘長期坐姿不正確，更可能導致腰痠背痛。打工仔想在辦公室伸展腰部，可參照康文署的「工作間活絡伸展操」，本文整合其中3個針對腰側及腰背伸展運動的做法，大家跟着做「郁一郁」。市民亦可瀏覽康文署網站，觀看其他身體部位的伸展動作圖解及短片示範。