本港10至11月賞蝶季節　虎斑蝶、藍點紫斑蝶、報喜斑粉蝶、古樓娜灰蝶較易見 (10:06)

■虎斑蝶

虎斑蝶幼蟲喜歡吃有毒植物，例如天星藤，令其體內積聚毒素，成年的虎斑蝶翅膀有奪目橙黑色虎紋，警告捕獵者牠們身懷毒液。虎斑蝶展翅約70至80毫米，全年可見，廣泛分佈全港，雄性虎斑蝶經常集結於「吊裙草」吸食汁液，令身體製造吸引雌性的費洛蒙。

■藍點紫斑蝶

藍點紫斑蝶的翅膀以黑褐色為主，前翅有暗紫藍色鱗片。牠們會群集越冬，並集體依附樹枝休息，有時可以同時見到數千隻蝴蝶聚集過冬。藍點紫斑蝶展翅約80至95毫米，飛行速度緩慢，常在叢林和原野出沒。

■報喜斑粉蝶

報喜斑粉蝶的翅膀由黑、白、黃、紅四種顏色組成，繽紛悅目。幼蟲以珊瑚樹作為食物。其展翅約60至70毫米，飛行速度緩慢，不難觀察，是濕地公園的「常客」。

■古樓娜灰蝶

古樓娜灰蝶的翅膀正反面顏色不同，一面是藍紫色，另一面是灰啡色。古樓娜灰蝶屬灰蝶科，展翅約25至30毫米，全年可見，廣泛分佈於全港。

資料來源：香港郊野公園facebook、香港濕地公園、香港生物多樣性資訊站

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