以色列哈馬斯戰爭爆發一周　哈馬斯為何突襲？戰事走向如何？一文了解局勢 (17:47)

●哈馬斯是什麼組織？為何突襲以色列？

哈馬斯（Hamas）是1987年成立的巴人武裝組織及政黨，2006年在巴人議會選舉中獲勝後控制加沙地帶，約旦河西岸地區（West Bank）則由巴勒斯坦解放組織（巴解）的法塔赫派別管治，領袖為巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯。哈馬斯現被以色列、美國、歐盟、英國、埃及等列為恐怖組織，但獲得伊朗支持。

哈馬斯聲稱今次突襲行動是為保衛當地伊斯蘭聖地阿克薩清真寺，並抗議以方上月封鎖加沙邊境。哈馬斯武裝分支「卡桑旅」表示，突襲是要報復以色列褻瀆阿克薩清真寺。

●加沙地帶是什麼地方？目前情況如何？

加沙地帶（Gaza Strip）位處以色列及地中海之間，人口約230萬人，絕大部分是巴勒斯坦人。根據聯合國資料，加沙八成人依賴國際援助維生。以色列嚴格控制人員及物資出入加沙，惟戰事爆發後，以色列封鎖邊境，且切斷加沙電力及糧水等供應，加沙面臨人道危機。

●戰事至今一周，雙方下一步如何行動？

以色列周五（13日）表示，將在未來數天在加沙地帶最大城市加沙（Gaza City）有大規模行動，要求該市平民撤離到加沙地帶南部地區，並與哈馬斯武裝分子保持距離，以免被利用作人盾。聯合國則稱，以軍要求加沙地帶北部約110萬人在24小時內撤離，外界相信此舉是為以軍地面開戰作準備。

●人命傷亡、人質情況如何？

戰事至今，以色列及加沙均有嚴重人命傷亡。以色列有逾1300人死亡，其中鄰近加沙的社區卡法阿扎（Kfar Aza）被哈馬斯槍手施襲，估計逾200人死亡。

加沙則有逾1530人死亡，哈馬斯稱死者包括最少500名兒童。另外，以色列稱哈馬斯擄走約150名人質，包括外國人。

●各國反應如何？

西方國家譴責哈馬斯殺害大批以色列人，行徑如同極端組織「伊斯蘭國」（ISIS）。美國強調支持以色列，派出「福特」號航母打擊群到東地中海，並提供彈藥等額外裝備。中國呼籲各方保持冷靜克制，盡快停火，重申落實「兩國方案」是和平共存唯一出路。

（綜合）

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