野餐好去處：山頂柯士甸山遊樂場啱兒童「放電」　大埔海濱公園放風箏 (11:09)

野餐好去處

1. 柯士甸山遊樂場及山頂公園

在太平山頂沿柯士甸山道往上走約5分鐘，就能到達柯士甸山兒童遊樂場及公園，在中央涼亭位置可以野餐，亦有不少兒童遊樂設施讓兒童遊玩「放電」。位於公園附近、香港法定古蹟的舊總督山頂別墅守衛室後方也有一片草坪可以野餐。

地址：香港山頂柯士甸山道 [交通方法]

2. 添馬公園

位於中環的香港摩天輪和港鐵金鐘站之間，面向維港，可以一邊野餐一邊欣賞維港的景觀，適合親子漫步和推嬰兒車帶嬰孩出行。

地址：金鐘夏慤道 [交通方法]

3. 西九藝術文化公園

可以帶同寵物一起野餐兼欣賞維港日落，亦可以在海濱步道散步、騎單車，以及參與不同文化活動。

地址：西九文化區 [交通方法]

4. 香港公園

公園中央位置可以野餐，並享用多樣化的設施，包括人工湖、瀑布、太極園、兒童遊樂場等，更可參觀園內的茶具博物館，認識茶藝文化。

地址：中環紅棉路19號 [交通方法]

5. 迪欣湖

迪士尼樂園旁的迪欣湖有一片大草坪和湖泊，除了野餐亦可租借腳踏船和四人協力車，附近亦有小吃和飲料販售及育嬰室，方便帶小朋友出遊野餐。

地址：竹篙灣迪士尼樂園度假區迪欣路 [交通方法]

6. 大埔海濱公園

園內設大草坪可以野餐及放風箏，更可以到昆蟲屋觸摸昆蟲模型、上香港回歸紀念塔等。公園旁設有單車徑和單車租借服務，可以騎單車欣賞沿途美景。

地址：大埔大發街 [交通方法]

7. 清水灣郊野公園

公園有大草坪可野餐，更設大坳門風箏場，可以野餐同時放風箏。

地址：清水灣清水灣道 [交通方法]

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