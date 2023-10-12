行山迷路6招應對　善用短訊或GPS遠足留蹤助搜救 (18:45)

行山迷路應對方法及注意

1.在安全及路徑清晰的情況下，可原路折返。

2.如未能原路折返，為免耗盡體力及增加救援難度，應在原地等待救援，切勿繼續前進。

3.利用地圖、指南針、GPS或標距柱確認身處位置。

4.致電999/112救助，提供身處位置或附近地標及特徵，在原地等待救援。

5.穿上外套或設法保暖，並維持手機電量確保能與外界通訊。

6.用聲音、哨子、電筒或鮮艷衣物等向附近的人發出求救信號。

消防處短片解說行山迷路求救注意：

善用短訊或GPS為遠足留蹤

市民行山時，可使用漁護署的「郊野樂行」手機程式並啟動其「GPS遠足留蹤服務」功能；亦可使用香港通訊業聯會提供的「50222遠足短訊留蹤服務」，定時將遠足徑上標距柱的獨有編號以短訊發送至指定號碼「50222」（留蹤短訊將不另收費），讓自己的位置有迹可尋。資料會被保密儲存三天，其間如遠足人士不幸發生意外，搜救隊伍便可參考標距柱編號，協助搜尋失蹤者，增加搜救機會和速度。「50222遠足短訊留蹤服務」僅適用於以下流動網絡服務供應商，包括中國移動香港、CSL（1010、one2free、新世界傳動網）、PCCW mobile、數碼通、3HK。

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