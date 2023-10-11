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哈馬斯血洗以色列社區慘況曝光　40嬰兒被殺、多人遭斬首【短片．多圖】 (16:27)

以色列社區遭哈馬斯血洗慘況曝光　以軍運走屍體（法新社片段）

巴勒斯坦武裝組織哈馬斯上周六（7日）突襲以色列，大批槍手闖入以色列境內隨處開槍。其中距離加沙邊境僅兩公里、人口約400的社區卡法阿扎（Kfar Aza）首當其衝，遭哈馬斯槍手血洗，過百名居民死亡。以色列軍方周二（10日）帶一批外國記者到該社區，揭露區內慘況。

有份進入該區的傳媒指出，很多居民是在家中被屠殺，包括婦孺及長者。《以色列時報》記者引述以軍軍官稱，共發現40具嬰兒屍體，亦有多名居民被斬首。

自斬首嬰屍的說法傳出後，外界批評以軍在未證明真偽下散播有關敵人的厭惡性說法。惟以軍發言人周三（11日）表示，以軍不會尋求哈馬斯在以色列境內斬首嬰屍的額外證據，例如被殺嬰孩人數和被斬首人數等，因為這樣做是「不尊重死者」。最先引述以軍士兵報道這說法的以國傳媒i24News也堅持報道正確，其新聞主播塞利耶在社交平台X強調，其同事「被3名不同的以軍人員告知大約40名嬰兒和小孩在卡法阿扎被謀殺，部分被焚燒，部分被斬首」。相關報道：前線控哈馬斯斬首嬰屍 以軍指證辭已夠拒調查

區內可見多名哈馬斯槍手伏屍地上，也有很多房屋被縱火焚毁。有以軍表示，從未見過如斯慘況，看見兒童被殺更是難以承受。BBC記者則稱，外媒在卡法阿扎採訪期間，加沙持續傳出空襲聲。（BBC/以色列時報）

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