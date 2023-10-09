小犬｜短時間改掛九號波　天文台：小犬稍偏北移近本港　黃茅洲錄颶風風力 (16:41)

小犬螺旋雲帶相當小

風力結構上，小犬特點是環流相當緊密，代表小犬要非常接近本港，本地風力才會顯著上升。小犬的螺旋雲帶覆蓋範圍相當細小，不僅遠不及2018年9月16日環流廣闊的山竹，即使跟今年9月1日結構緊密的蘇拉相比，小犬的雲帶亦更為細小。

雨量破10月紀錄

小犬相關的強雨帶為本港帶來狂風大驟雨。天文台周一（9日）上午1時55分及2時先後發出紅色暴雨警告及山泥傾瀉警告，隨著雨勢進一步加劇，天文台在上午4時發出黑色暴雨警告。由午夜至正午12時，本港多處地區錄得超過300毫米雨量，當中天文台總部錄得333.9毫米，雖然只是半日的雨量，已打破1884年以來的10月最高日雨量紀錄。

天文台表示，小犬雖一度因台灣地形影響而稍為減弱，但由於南海水溫偏暖及垂直風切變較弱，加上小犬移動緩慢，有足夠時間在海上重新發展，種種有利條件令小犬在南海東北部一直維持颱風至強颱風的強度。天文台形容，小犬在橫過南海期間充滿頑強生命力，在秋季當熱帶氣旋遇上東北季候風，兩者之間的互動有著不同的可能，小犬再一次印證「秋颱」的多變。（天文台）