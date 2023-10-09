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小犬｜短時間改掛九號波　天文台：小犬稍偏北移近本港　黃茅洲錄颶風風力 (16:41)

颱風「小犬」令香港今年第二度掛九號波。天文台於周日（8日）中午發出八號烈風或暴風信號，並於晚上6時45分預告15分鐘後、即7時會改發九號風球，不少市民趕不及乘車，被迫滯留在港鐵車站。天文台今（9日）在天氣隨筆解釋，小犬在周日傍晚採取稍為偏北方向的路徑移動，更為接近本港，位於香港以南的黃茅洲風速在短時間內曾急劇上升，錄得颶風風力，遂在晚上7時發出九號烈風或暴風風力增強信號。此後黃茅洲風力進一步增強，小犬當晚最接近本港，以颱風強度於本港以南約70公里掠過。隨著與小犬相關的颶風區逐漸遠離本港以南海域，天文台在晚上11時50分改發八號信號。

小犬螺旋雲帶相當小

風力結構上，小犬特點是環流相當緊密，代表小犬要非常接近本港，本地風力才會顯著上升。小犬的螺旋雲帶覆蓋範圍相當細小，不僅遠不及2018年9月16日環流廣闊的山竹，即使跟今年9月1日結構緊密的蘇拉相比，小犬的雲帶亦更為細小。

雨量破10月紀錄

小犬相關的強雨帶為本港帶來狂風大驟雨。天文台周一（9日）上午1時55分及2時先後發出紅色暴雨警告及山泥傾瀉警告，隨著雨勢進一步加劇，天文台在上午4時發出黑色暴雨警告。由午夜至正午12時，本港多處地區錄得超過300毫米雨量，當中天文台總部錄得333.9毫米，雖然只是半日的雨量，已打破1884年以來的10月最高日雨量紀錄。

天文台表示，小犬雖一度因台灣地形影響而稍為減弱，但由於南海水溫偏暖及垂直風切變較弱，加上小犬移動緩慢，有足夠時間在海上重新發展，種種有利條件令小犬在南海東北部一直維持颱風至強颱風的強度。天文台形容，小犬在橫過南海期間充滿頑強生命力，在秋季當熱帶氣旋遇上東北季候風，兩者之間的互動有著不同的可能，小犬再一次印證「秋颱」的多變。（天文台）

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