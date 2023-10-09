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WhatsApp｜提防可疑連結4注意　留意連結有無亂碼或可疑字元 (15:28)

網絡上的假冒及詐騙連結防不勝防。Meta「We Think Digital Hong Kong」facebook專頁近日發帖，提醒大眾分辨可疑連結（例如連結有沒有亂碼或可疑字元）、勿隨意輸入個人資料等四個注意事項；而WhatsApp亦有自動識別功能提防可疑連結。

帖文指出，用戶一旦點擊可疑連結，可能會被傳送去模仿度極高的釣魚網站，被引導輸入個人資料，資料會被竊取，帳戶會被盜用，甚至電腦或電話中毒。即使是親友傳送的連結亦不能掉以輕心。

WhatsApp提防可疑連結4招：

1. 檢查網站名稱、連結，有沒有亂碼或可疑字元。

2. 網上搜尋WhatsApp網頁版時，確認網址為「WhatsApp.com」。勿按冒認WhatsApp網站，或從非官方渠道下載及使用WhatsApp應用程式。

3. 收到任何人（包括親友）傳送的可疑連結時，應該先致電發送者核實情況。

4. 勿隨意輸入或向任何人分享帳戶或個人資料。

WhatsApp自動識別可疑連結功能

系統偵測到在WhatsApp對話中的連結有可疑字元時，會出現警告提示。

WhatsApp/網絡防詐騙　實用資訊：

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