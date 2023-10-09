小犬｜天文台改發一號戒備信號　黃色暴雨警告生效 (14:41)

【14:32】天文台在下午2時30分發出黃色暴雨警告信號，取代紅色暴雨警告信號。

【14:01】隨着小犬繼續遠離香港，本港風力逐步減弱，天文台會在下午2時40分改發一號戒備信號，取代三號強風信號。

【11:41】天文台改發三號強風信號。天文台表示，小犬繼續遠離香港，本港風力逐步減弱，但小犬相關雨帶仍會帶來狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大。三號強風信號將維持一段時間。當小犬對本港的威脅進一步減低時，天文台會改發一號戒備信號，或取消所有熱帶氣旋警告信號。

在過去一小時，橫瀾島錄得的最高持續風速為每小時69公里，最高陣風超過每小時82公里。

【10:30】天文台改發紅色暴雨警告信號，取代黑色暴雨警告信號。

【10:09】天文台會於上午10時30分改發紅色暴雨警告信號，取代黑色暴雨警告信號。

【10:02】天文台表示，自午夜起，本港大部分地區錄得超過150毫米雨量，而黃大仙、觀塘、港島及大嶼山部分地區的雨量更超過300毫米。

【08:28】八號東北烈風或暴風信號生效，表示本港吹東北風，平均風速每小時63公里或以上。黑色暴雨警告信號生效。隨着小犬遠離香港，本地風力將逐漸緩和，天文台會在上午11時40分改發三號強風信號。

上午8時，強烈熱帶風暴小犬集結在香港之西南偏西約120公里，即在北緯21.7度，東經113.2度附近，預料向西或西南偏西移動，時速約10公里，橫過廣東西部沿岸。

過去數小時，小犬穩定地向西移動，繼續遠離珠江口並減弱。但與小犬相關的強雨帶持續影響該區，本港部分地區仍間中吹烈風。

自午夜起，本港大部分地區錄得超過150毫米雨量，而港島、九龍東及大嶼山的雨量更超過250毫米。

在過去一小時，橫瀾島、大老山及長洲泳灘分別錄得的最高持續風速為每小時70、59及57公里，最高陣風分別超過每小時80、80及70公里。（天文台）