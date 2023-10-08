小犬｜天文台：中午12時40分改發八號烈風或暴風信號 (09:50)

過去數小時，小犬穩定地移向珠江口方向一帶，正進入香港天文台以南100公里範圍內。現時本港多處地方吹強風，離岸海域及高地已間中吹烈風。隨着小犬進一步靠近，本港風力會逐漸增強，

過去一小時，大老山、橫瀾島及長洲分別錄得的最高持續風速為每小時73、69及57公里，最高陣風分別超過每小時112、79及78公里。

【07:54】天文台表示，過去數小時，颱風小犬維持其強度，移動速度稍為加快，並逐漸靠近珠江口一帶，相關的雨帶亦開始影響該區，本港風力逐漸增強。按照最新預測，小犬會採取更為靠近本港的路徑，在今日稍後於本港以南約100公里內以颱風強度掠過。預料烈風會影響香港多處地方。天文台會在今日下午12時40分改發八號烈風或暴風信號。

【05:12】天文台今日（8日）凌晨4時45分表示，會在中午12時至下午2時之間改發八號烈風或暴風信號。

過去數小時，小犬維持其強度，移動速度稍為加快，並逐漸靠近珠江口一帶，相關的雨帶亦開始影響該區，本港風力逐漸增強。按照最新預測，小犬會採取更為靠近本港的路徑，在今日稍後於本港以南約100公里內以颱風強度掠過。預料烈風會影響香港多處地方。本港今、明（9日）兩日會有大驟雨。

（天文台）