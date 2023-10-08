小犬｜天文台改發八號東北烈風或暴風信號　至少維持至周一早上11時 (23:51)

【23:00】天文台表示，過去一兩小時小犬穩定向西移動，預料小犬相關的颶風區正逐漸遠離本港以南海域，天文台會在今日（8日）晚上11時50分改發八號烈風或暴風信號。天氣雷達顯示小犬的雨帶延伸至其中心以東約200公里，預料會在今晚至明早（9日）持續影響珠江口一帶，並為該區帶來狂風，風力可能間中達烈風程度，八號烈風或暴風信號會至少維持至明早11時。預料明日本港仍有狂風大驟雨。

【20:27】天文台於今日（8日）晚上8時25分發出黃色暴雨警告信號。

【19:05】天文台於晚上7時發出九號烈風或暴風風力增強信號。天文台會視乎本地風力變化，評估是否需要發出十號颶風信號。

【18:45】過去一兩小時，小犬採取稍為偏北方向移動，較為接近本港，小犬的雨帶亦有所增強，位於香港以南的黃茅洲曾錄得颶風。按照現時預測路徑，小犬與香港天文台最接近的距離約為60至70公里，天文台會在晚上七時發出九號烈風或暴風風力增強信號。

【18:00】八號東北烈風或暴風信號，現正生效。下午6時，颱風小犬集結在香港天文台以南約70公里，即在北緯21.7度，東經114.2度附近，預料向西北或西北偏西緩慢移動，靠近珠江口一帶。過去一兩小時，本港離岸及高地多處地方風速增加，部分高地持續吹暴風。按照現時預測路徑，小犬會移向珠江口一帶，午夜前於香港天文台以南約70公里左右掠過。

港島九龍東雨量約30毫米

與小犬相關的強雨帶正影響本港，過去一兩小時，港島多處地方及九龍東錄得約30毫米雨量。預料今明兩日（8日及9日）本港會有狂風大驟雨。

過去一小時，大老山、橫瀾島及大美督分別錄得的最高持續風速為每小時105、94及65公里，最高陣風分別超過每小時132、108及99公里。

【15:00】八號東北烈風或暴風信號，現正生效，表示本港吹東北風，平均風速每小時63公里或以上。小犬是一個成熟的颱風，其眼壁正逐漸靠近香港南面海域，本港南部已多處吹烈風，風力可能會再進一步增強。如小犬的颶風區進一步接近本港，天文台有機會需要改發更高熱帶氣旋警告信號。

下午3時，颱風小犬集結在香港天文台以南約90公里，即在北緯21.5度，東經114.3度附近，預料向西或西北偏西緩慢移動，靠近珠江口一帶。

過去一小時，大老山、橫瀾島及青洲分別錄得的最高持續風速為每小時94、86及69公里，最高陣風分別超過每小時116、102及84公里。

【12:40】天文台於今日（8日）中午12時40分改發八號東北烈風或暴風信號。受小犬影響，本港離岸多處吹烈風，高地間中吹暴風。按照現時預測路徑，小犬會在今晚最接近本港，在香港天文台以南約70公里左右掠過。本港會逐漸由偏北風轉吹偏東風，原先被屏蔽的地方會變得當風。

若小犬維持現時強度，其颶風區預料會在今晚頗為接近香港南面海域，該區風力可能會再進一步增強。天文台會視乎本地風力變化，評估是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。

在過去一小時，大老山、橫瀾島及大美督分別錄得的最高持續風速為每小時95、85及56公里，最高陣風分別超過每小時120、99及90公里。

【09:45】三號強風信號，現正生效。天文台會於中午12時40分改發八號烈風或暴風信號。與小犬相關的強雨帶今日稍後至明日（9日）會影響本港。預料本港平均風速每小時41至62公里。[一文睇防風措施、窗邊滲水急救法]

過去數小時，小犬穩定地移向珠江口方向一帶，正進入香港天文台以南100公里範圍內。現時本港多處地方吹強風，離岸海域及高地已間中吹烈風。隨着小犬進一步靠近，本港風力會逐漸增強，

過去一小時，大老山、橫瀾島及長洲分別錄得的最高持續風速為每小時73、69及57公里，最高陣風分別超過每小時112、79及78公里。

【07:54】天文台表示，過去數小時，颱風小犬維持其強度，移動速度稍為加快，並逐漸靠近珠江口一帶，相關的雨帶亦開始影響該區，本港風力逐漸增強。按照最新預測，小犬會採取更為靠近本港的路徑，在今日稍後於本港以南約100公里內以颱風強度掠過。預料烈風會影響香港多處地方。天文台會在今日下午12時40分改發八號烈風或暴風信號。

【05:12】天文台今日凌晨4時45分表示，會在中午12時至下午2時之間改發八號烈風或暴風信號。

過去數小時，小犬維持其強度，移動速度稍為加快，並逐漸靠近珠江口一帶，相關的雨帶亦開始影響該區，本港風力逐漸增強。按照最新預測，小犬會採取更為靠近本港的路徑，在今日稍後於本港以南約100公里內以颱風強度掠過。預料烈風會影響香港多處地方。本港今明兩日會有大驟雨。

（天文台）