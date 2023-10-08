寒露‧二十四節氣｜寒露乾燥易喉乾不適、掉髮　短片：中醫教按穴紓緩【附潤肺茶飲】 (10:07)

寒露飲食養生貼士

‧ 宜吃山藥，可以補肺脾腎，有助潤肺、減少燥邪入侵。

‧ 多吃雪梨幫助生津潤燥，用雪梨乾入饌或煲湯則較溫和；留意大便稀爛、腸胃不佳的人不宜吃過多，否則容易腹瀉。

‧ 吃蘋果和奇異果有滋陰潤燥之效。

‧ 日常生活宜多喝水。早上可以飲一杯蜜糖水幫助潤肺。

‧ 注意保暖。日夜溫差較大，小心着涼。

寒露潤肺茶飲

【材料】陳皮1塊、麥冬8克、百合8克、無花果3粒、清水1公升

【製法】所有材料放進鍋內，加水開大火煮沸後，轉小火再煮30分鐘，即成。

知多啲：十二井穴是什麼？

「井穴」即是十二井穴，分佈在手指、腳趾末端（指甲旁），例如少商穴、商陽穴、少衝穴、少澤穴等，平時可以搓揉手指、腳趾，刺激這些穴位有助滋潤身體。

秋天養生/食譜：

短片：中醫教按4穴位助潤肺防感冒

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