寒露‧二十四節氣｜寒露乾燥易喉乾不適、掉髮　短片：中醫教按穴紓緩【附潤肺茶飲】 (10:07)

今日（8日）是二十四節氣的寒露，註冊中醫陳嬿珺接受明報電子平台組訪問表示，寒露天氣漸轉涼和乾燥，容易出現皮膚乾，甚至掉髮等問題。加上香港人普遍腸胃不佳，經常進出冷氣地方，容易出現「風燥」，導致喉乾喉痛和感冒。陳嬿珺在本文短片教按手指末端的「井穴」，幫助補水、紓緩喉嚨不適；以及按頭部的角孫穴、百會穴，有助預防秋天掉髮問題。（採訪、剪接：何芍盈）
寒露飲食養生貼士
‧ 宜吃山藥，可以補肺脾腎，有助潤肺、減少燥邪入侵。
‧ 多吃雪梨幫助生津潤燥，用雪梨乾入饌或煲湯則較溫和；留意大便稀爛、腸胃不佳的人不宜吃過多，否則容易腹瀉。
‧ 吃蘋果和奇異果有滋陰潤燥之效。
‧ 日常生活宜多喝水。早上可以飲一杯蜜糖水幫助潤肺。
‧ 注意保暖。日夜溫差較大，小心着涼。
寒露潤肺茶飲
【材料】陳皮1塊、麥冬8克、百合8克、無花果3粒、清水1公升
【製法】所有材料放進鍋內，加水開大火煮沸後，轉小火再煮30分鐘，即成。
知多啲：十二井穴是什麼？
「井穴」即是十二井穴，分佈在手指、腳趾末端（指甲旁），例如少商穴、商陽穴、少衝穴、少澤穴等，平時可以搓揉手指、腳趾，刺激這些穴位有助滋潤身體。
秋天養生/食譜：
寒露宜補肺潤燥 中醫教路：飲魚湯滋潤、洗澡前後塗潤膚膏【附蘿蔔豆腐雪耳魚湯食譜】
熱門HOTPICK：bit.ly/3FoHZom