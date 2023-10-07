小犬｜天文台：三號強風信號至少維持至明早6時 (11:51)

受小犬影響，本港離岸及高地普遍吹強風。按照現時預測路徑，小犬將於明日稍後最接近本港，在香港以南150公里內掠過，與其相關的外圍較強雨帶屆時會影響珠江口一帶。本港明日稍後至星期一（9日）雨勢有時頗大，風向亦會由偏北風轉吹偏東風，原先被屏蔽的地方會變得當風，南部部分地區可能間中吹烈風。天文台屆時會視乎本地風力變化，評估是否需要發出更高熱帶氣旋警告信號。

【07:29】三號強風信號現正生效，預料本港平均風速每小時41至62公里。天文台表示，在上午7時，強颱風小犬集結在香港之東南約200公里，即在北緯21.1度，東經115.6度附近，預料向西緩慢移動，橫過廣東沿岸海域。

過去數小時，小犬向偏西方向緩慢移動，與其相關的驟雨今早（7日）影響本港，部分地區錄得數毫米雨量。同時，本港風力正逐漸增強，部分地區吹強風。由於小犬的環流相當緊密，其烈風區會與香港維持一段距離，本港今日普遍受到烈風影響的機會不大。三號強風信號將於今日大部分時間維持。

按照現時預測路徑，小犬將於明日（8日）日間在香港以南150公里內掠過。天文台屆時會視乎小犬的強度、移動速度，以及與其相關烈風區與香港的距離，評估是否需要發出更高的熱帶氣旋警告信號。預料本港明日及星期一（9日）有驟雨，雨勢有時頗大。

在過去一小時，橫瀾島、沙洲及青洲分別錄得的最高持續風速為每小時48、48及41公里，最高陣風分別超過每小時57、58及56公里。（天文台）