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小犬｜天文台：三號強風信號至少維持至周日中午 (21:59)

【21:56】天文台表示，受颱風小犬影響，本港離岸普遍吹強風，高地間中吹烈風。過去數小時，小犬繼續緩慢移動，環流相當緊密，其相關的烈風區與香港仍然維持一段距離，三號強風信號會至少維持至明日中午。

【21:00】天文台表示，強颱風小犬已減弱為颱風。受小犬影響，本港離岸及高地普遍吹強風。小犬的移動較為緩慢，環流相當緊密，其相關的烈風區會與香港維持一段距離，三號強風信號會至少維持至明日（8日）早上6時。

晚上9時，小犬集結在香港之東南約160公里，即在北緯21.2度，東經115.2度附近，預料向西緩慢移動，橫過廣東沿岸海域。

按照現時預測路徑，小犬今晚（7日）及明日（8日）會在香港以南150公里內掠過，有機會進一步靠近珠江口一帶。與小犬相關的外圍較強雨帶明日稍後至周一（9日）會影響該區，本港雨勢有時頗大，風向亦會由偏北風轉吹偏東風，原先被屏蔽的地方會變得當風，部分地區可能間中吹烈風。天文台屆時會視乎本地風力變化，評估是否需要發出更高熱帶氣旋警告信號。

在過去一小時，大老山、橫瀾島及長洲分別錄得的最高持續風速為每小時63、53及41公里，最高陣風分別超過每小時72、64及68公里。

【11:50】天文台表示，小犬移動較為緩慢，環流相當緊密，其相關的烈風區會與香港維持一段距離，三號強風信號會至少維持至明早6時。

受小犬影響，本港離岸及高地普遍吹強風。按照現時預測路徑，小犬將於明日稍後最接近本港，在香港以南150公里內掠過，與其相關的外圍較強雨帶屆時會影響珠江口一帶。本港明日稍後至星期一（9日）雨勢有時頗大，風向亦會由偏北風轉吹偏東風，原先被屏蔽的地方會變得當風，南部部分地區可能間中吹烈風。天文台屆時會視乎本地風力變化，評估是否需要發出更高熱帶氣旋警告信號。

【07:29】三號強風信號現正生效，預料本港平均風速每小時41至62公里。天文台表示，在上午7時，強颱風小犬集結在香港之東南約200公里，即在北緯21.1度，東經115.6度附近，預料向西緩慢移動，橫過廣東沿岸海域。

過去數小時，小犬向偏西方向緩慢移動，與其相關的驟雨今早（7日）影響本港，部分地區錄得數毫米雨量。同時，本港風力正逐漸增強，部分地區吹強風。由於小犬的環流相當緊密，其烈風區會與香港維持一段距離，本港今日普遍受到烈風影響的機會不大。三號強風信號將於今日大部分時間維持。

按照現時預測路徑，小犬將於明日（8日）日間在香港以南150公里內掠過。天文台屆時會視乎小犬的強度、移動速度，以及與其相關烈風區與香港的距離，評估是否需要發出更高的熱帶氣旋警告信號。預料本港明日及星期一（9日）有驟雨，雨勢有時頗大。

在過去一小時，橫瀾島、沙洲及青洲分別錄得的最高持續風速為每小時48、48及41公里，最高陣風分別超過每小時57、58及56公里。（天文台）

相關字詞﹕小犬 天文台 天氣速遞 編輯推介

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