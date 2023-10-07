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防網絡詐騙貼士　勿點擊不明電郵連結附件　啟用安全瀏覽篩可疑網站 (10:31)

網上騙案連連，電郵是高危的詐騙渠道，市民收到來源不明的電郵時應提高警覺，也要小心下載及開啟電郵中的圖片，防範偽冒詐騙。本文整合5個政府、Google及Microsoft的資訊安全小貼士。

●切勿點擊不明電郵內連結及附件

政府資訊科技總監辦公室提醒，市民不要點擊進入濫發電郵等不可信賴來源所載的連結，以免被看似合法的惡意連結轉往惡意網站；市民亦應在開啟電郵附件前，先檢查附件的伸展部分，不要打開伸展部分為「pif」、「exe」、「bat」或「.vbs」的附件。

●Gmail助掃描可疑郵件圖片

由於寄件者或能透過圖片得知用戶是否已開啟郵件，Gmail會在用戶接收圖片前，先掃描檢查圖片是否有可疑內容。倘發現有可疑，Gmail會詢問用戶是否要查看郵件中的圖片，而不會自動顯示該些圖片。【詳情

●Outlook封鎖電郵自動下載圖片功能

Microsoft Outlook為用戶預設封鎖電郵自動下載圖片功能，協助用戶避免檢視可能令人反感的附件，亦有助防止惡意程式碼損害電腦資料。【詳情

●啟用Google Chrome安全瀏覽功能

Google Chrome啟用安全瀏覽功能後，系統會針對惡意軟體、有風險的擴充功能、網路詐騙或不安全的網站顯示警告信息。倘用戶選用「強化防護」的保護機制，系統更會在密碼外泄時自動發出警告，並會檢查下載內容是否安全及向可疑檔案發出警告。啟用安全瀏覽功能步驟

●避免使用公共電腦進行網上銀行查詢

政府資訊科技總監辦公室指出，市民應避免在設於咖啡室或圖書館等場所的公用電腦，進行網上銀行或財務查詢及交易，以防範該些電腦可能被裝有入侵工具或惡意軟件，繼而入侵用家的個人帳戶。

資料來源：政府資訊科技總監辦公室、Gmail、Google、Microsoft

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