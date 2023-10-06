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環保購物自備容器助減廢　「咪嘥盒食店」、裸買店名單一文睇 (12:06)

日常衣食住行充斥即棄塑膠包裝，若買外賣、日用品、甚至柴米油鹽時想源頭減廢，自備容器更環保。環保署9月推出「咪嘥盒食店」計劃，市民可自備餐盒到全港過百間食店購物，部分「咪嘥盒食店」更設可重用容器租借服務。另外，綠色和平亦推薦多間本港裸買店（無包裝商店），讓市民購物時毋須浪費不必要的包裝。本文整理部分「咪嘥盒食店」及裸買店名單：

■「咪嘥盒食店」部分名單【全名單按此

．牛角、牛涮鍋、溫野菜及好呷台灣火鍋全線分店

．The Matcha Tokyo全線分店

．富臨皇宮全線分店

．炑八韓烤指定分店

．cafe330指定分店

．Pacific Coffee

設可重用容器租借服務部分食店

Public（西式和亞洲菜餚）

sensory ZERO（咖啡店）指定分店

樹屋 HCODE（素食店）中環分店

NUK Café（咖啡店）

■裸買店部分名單

Slowood

Slowood是大型連鎖裸買店，貨品種類包括個人護理產品、食品及居家清潔用品等。4間分店分別位於堅尼地城、沙田新城市廣場、中環街市及元朗YOHO MALL。【分店地址

Loop Store 環圓生活

位於東區的Loop Store售賣多元生活雜貨，包括個人護理產品、食品、月事用品及蠟燭等，顧客可自攜容器，裸買洗髮露、牙膏粒及有機皂液等產品。

地址：西灣河太祥街太祥樓地下K舖

知慳惜儉

「短慳惜儉」提供食品及清潔用品裸買服務，包括本地有機蔬菜、環保肥皂及洗衣粉等，更提供玻璃樽租借服務，顧客可於下次光顧按樽可獲退還按金。

地址：大角嘴必發道128號宏創方6樓610室

Green Corner

Green Corner與不同本地品牌及農夫合作，市民可自備容器裸買醬油、潤手霜、牙膏及農產品等。

地址：銅鑼灣希慎道8號裕景商業中心1123室

日常豊作

「日常豊作」提供大量裸買產品，除了可自備容器購買醬油、乾麵、爆谷、麵粉及清潔用品外，店舖亦提供支裝飲品回樽及有機菜訂購服務。【日常豊作裸買產品目錄

地址：九龍灣麗晶商場二樓215店

■綠色和平裸買店地圖【按此

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