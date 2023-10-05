天氣｜天文台：考慮周五晚至周六上午改發三號強風信號 (16:56)

隨著小犬逐漸靠近廣東東部沿岸，該區風力會在明日下午逐漸增強。天文台會考慮在明晚至周六上午改發三號強風信號。受東北季候風影響，小犬在廣東東部沿岸海域會稍為減弱，但會逐步靠近珠江口一帶，會否發出更高的熱帶氣旋警告信號，則視乎小犬接近珠江口時的強度及距離。受小犬影響，預料本港下周日（8日）及周一（9日）有大驟雨。

【08:43】上午8時20分，天文台錄得29°C，相對濕度64%。一號戒備信號生效。受東北季候風及熱帶氣旋「小犬」共同影響，本港高地今早（5日）間中吹強風。「小犬」正在掠過台灣南部，預料受地形影響強度會有所減弱。按照現時預測路徑，「小犬」會在今日與本港保持約500公里或以上距離，本港今日普遍吹強風機會不大，一號戒備信號會在今日維持。會否發出更高的熱帶氣旋警告信號，則視乎小犬減弱速度和與珠江口的距離。

本港地區今日天氣預測：大致天晴。日間酷熱及乾燥，但局部地區有驟雨，市區最高氣溫約34°C，新界再高一兩度。吹和緩至清勁偏北風，離岸及高地間中吹強風。海有湧浪。展望未來兩三日風勢較大，周末期間天氣顯著較涼及有驟雨。