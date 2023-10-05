希臘乳酪vs.普通乳酪大不同　希臘乳酪含高蛋白質口感軟滑 (08:56)

「希臘式乳酪」並非「希臘乳酪」

不過市民選購時要留意，市面上部分包裝上寫「希臘式乳酪」（Greek style yogurt），消委會指出，它們只是模仿希臘乳酪的口感質地或製造方法的乳酪產品，而非真正的希臘乳酪。

消委會指出，本港或美國暫時沒有法例就「希臘乳酪」命名下定義，但英國則規定只有在希臘生產的乳酪可稱為「希臘乳酪」，其他模仿希臘乳酪口感質地的或製造方法的乳酪產品，只能叫「希臘式乳酪」。

吃乳酪注意6貼士：

．留意糖含量，低脂乳酪不一定低糖

．盡量選擇牛奶成分較多的乳酪

．標榜內含生果的乳酪，若只列明「濃縮汁」（即含經處理的濃縮果汁）或「調味劑 」（flavoring）則代表沒有真正生果

．胃酸倒流或胃部功能較弱者避免空肚吃乳酪

．可配合新鮮生果增加營養攝取

．可用作取代忌廉或沙律醬，減少脂肪攝取

有關乳酪的資訊可參考消委會文章「乳酪冷知識」及「嚴選乳酪 糖含量可相差逾倍」。

資料來源：消委會