希臘乳酪vs.普通乳酪大不同　希臘乳酪含高蛋白質口感軟滑 (08:56)

乳酪含益生菌能促進腸道健康，適合身體健康的大人小朋友食用，其中希臘乳酪（Greek yogurt）營養價值比普通乳酪更為豐富。希臘乳酪比普通乳酪用更多牛奶（或羊奶）和忌廉製成，並重複多做至少一次篩水和乳清工序，所以口感比普通乳酪軟滑，質地較濃郁厚重，同一分量的乳酪，希臘乳酪蛋白質和脂肪含量都較一般普通乳酪高，且吃後更有飽肚感，但鈣質和乳糖則較少；希臘乳酪價格亦較普通乳酪貴近一倍。
「希臘式乳酪」並非「希臘乳酪」
不過市民選購時要留意，市面上部分包裝上寫「希臘式乳酪」（Greek style yogurt），消委會指出，它們只是模仿希臘乳酪的口感質地或製造方法的乳酪產品，而非真正的希臘乳酪。
消委會指出，本港或美國暫時沒有法例就「希臘乳酪」命名下定義，但英國則規定只有在希臘生產的乳酪可稱為「希臘乳酪」，其他模仿希臘乳酪口感質地的或製造方法的乳酪產品，只能叫「希臘式乳酪」。
吃乳酪注意6貼士：
．留意糖含量，低脂乳酪不一定低糖
．盡量選擇牛奶成分較多的乳酪
．標榜內含生果的乳酪，若只列明「濃縮汁」（即含經處理的濃縮果汁）或「調味劑 」（flavoring）則代表沒有真正生果
．胃酸倒流或胃部功能較弱者避免空肚吃乳酪
．可配合新鮮生果增加營養攝取
．可用作取代忌廉或沙律醬，減少脂肪攝取
有關乳酪的資訊可參考消委會文章「乳酪冷知識」及「嚴選乳酪 糖含量可相差逾倍」。