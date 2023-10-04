喵巴士10月恢復背囊手袋回收【附回收行程】 (16:35)

回收機構Mil Mill喵坊回收車（喵巴士）10月將到全港多個流動點舉行回收活動，除了回收塑膠、紙包飲品、舊書報紙、舊電腦等物品，10月恢復回收手袋和背囊。回收的舊袋及波鞋等經翻新清潔後，部分會送給本地無家者、劏房戶、基層少數族裔及基層學生等。
喵巴士10月行程（個別日子提供易潔鑊修補服務）：
7/10周六 3pm-5pm：海日灣一期（海日灣會所／住戶限定）
8/10周日 11am-1pm：嘉亨灣（L1層／住戶限定）
8/10周日 3pm-5pm：藍塘傲（屋苑內近3座地面／住戶限定）
14/10周六 3pm-5pm：藍田滙景花園第8座
15/10周日 11am-1pm：沙田第一城（寶城街避車處）
15/10周日 3pm-5pm：鑽石山龍蟠苑（龍璋閣對出）
21/10周六 3pm-5pm：荃灣綠楊新村（平台YMCA樓梯）
22/10周日 11am-1pm：黃埔花園（第5期、6座及8座前空地／補鑊服務)
22/10周日 3pm-5pm：麗晶花園（第14座籃球場對出上落區／補鑊服務）
28/10周六 3pm-5pm：荃威花園三期平台（K座）
29/10周日 11am-1pm：康怡花園（康盛街E座班馬線路口）
29/10周日 3pm-5pm：筲箕灣愛蝶灣第六座對出