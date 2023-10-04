喵巴士10月恢復背囊手袋回收【附回收行程】 (16:35)

回收機構Mil Mill喵坊回收車（喵巴士）10月將到全港多個流動點舉行回收活動，除了回收塑膠、紙包飲品、舊書報紙、舊電腦等物品，10月恢復回收手袋和背囊。回收的舊袋及波鞋等經翻新清潔後，部分會送給本地無家者、劏房戶、基層少數族裔及基層學生等。