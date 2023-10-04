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天氣｜天文台：一號戒備信號生效　料周四大部分時間維持 (21:45)

【21:45】天文台於晚上9時40分發出一號戒備信號，表示有一熱帶氣旋在香港約800公里內，可能影響本港。按照現時預測路徑，小犬會於明日（5日）掠過台灣南部及移向廣東東部沿岸海域，與香港保持超過500公里距離。預料本港周四普遍吹強風的機會不大，一號戒備信號會於周四大部分時間維持。

周末或狂風驟雨

預料小犬會在本周後期繼續向西移動靠近珠江口一帶，同時受東北季候風影響逐漸減弱。會否發出更高的熱帶氣旋警告信號，則視乎小犬減弱速度和與珠江口的距離。預計受小犬及季候風影響，本港周末期間可能有狂風驟雨，吹偏北強風，部分地區包括離岸及高地風力尤其大，天氣顯著較涼。

【12:07】天文台表示，按照現時預測路徑，熱帶氣旋小犬會在今晚（4日）至明日（5日）凌晨進入本港800公里範圍內，天文台屆時會發出一號戒備信號。

【08:56】天文台表示，按現時預測路徑，熱帶氣旋小犬會在今午（4日）進入本港800公里範圍，天文台會在今晚發出一號戒備信號。

天文台預料小犬會移近廣東東部沿岸，隨後可能沿廣東沿岸及其鄰近海域向偏西方向移動，並受東北季候風影響逐漸減弱，但小犬對本港天氣的影響視乎其減弱速度及與珠江口距離。若其減弱速度較慢，並較接近珠江口一帶，該區周五（6日）及周末期間風勢頗大，亦有狂風驟雨。

本港地區今日天氣預測部分時間有陽光。日間酷熱，市區最高氣溫約34°C，新界再高一兩度，局部地區有驟雨及雷暴。吹輕微至和緩北至西北風。展望明日（5日）仍然酷熱，但局部地區有驟雨。隨後兩三日天氣漸轉不穩定，風勢較大。（天文台）

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