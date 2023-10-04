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秋冬注意風寒關節痛　中醫教按穴、花椒燜餸、食車厘子助紓痛 (10:17)

秋冬宜留意風寒關節痛。註冊中醫胡玘君接受明報電子平台組訪問稱，中醫認為關節痛有6種致病要素：風、寒、暑、濕、燥、火，秋冬風寒容易侵襲關節、骨頭、筋腱，造成腰部和腳部關節痛。胡玘君說明按兩個穴位、飲食方法（花椒燜餸，食車厘子或自製車厘子酒），有助紓緩風寒關節痛。

紓緩關節痛的穴位

委中穴：有泄熱、舒筋、利腰腿之效，紓緩腰、脊、背痛、坐骨神經痛或背側下肢活動不便等徵狀。穴位位於膝彎膕橫紋中點（見圖二）。

陽陵泉穴：有疏泄肝膽、清利濕熱、舒筋健膝之效。穴位位於小腿外側部，腓骨頭前下方凹陷處，今作膝下二寸（見圖三）。

按法：每次按10下，稍作休息後再按。勿太大力，避免穴位出現瘀青。

紓緩關節痛的食材

花椒：花椒氣溫，味辛，主邪氣，溫中，除寒痺，堅齒發，明目，利五臟。熱氣者不宜食用。打風落雨前開始出現關節痛，可吃花椒燜餸。

車厘子：屬火，溫性，痛症患者吃車厘子可改善血液循環、麻痺、風濕腰腿痛。除了直接當水果吃，亦可以自製車厘子酒，建議每日喝一次，每次10毫升。痛風、糖尿病患者不宜喝車厘子酒。【車厘子酒製法：準備500克車厘子，清洗拭乾，加米酒浸過車厘子再高一寸，浸一周撈出車厘子，即成。】

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