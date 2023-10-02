秋天護唇慎選潤唇膏　消委會教睇成分避致敏致癌物【附潤唇5貼士】 (09:13)

秋天乾燥，嘴唇易乾要塗潤唇膏，選購潤唇膏時有什麼要注意？消委會提醒，部分潤唇膏含礦物油，當中礦物油芳香碳氫化合物（Mineral oil aromatic hydrocarbons，簡稱MOAH）或含致癌物質；礦物油飽和碳氫化合物（Mineral oil saturated hydrocarbons，簡稱MOSH），或致肝臟肉芽腫（hepatic granuloma）、脂肪肉芽腫（lipogranulomas）。如潤唇膏含有礦物油成分，且列於成分列表頭3位（即含量較高），較大可能被檢出較高含量的MOSH，甚至同時被檢出含MOAH。
潤唇膏常見礦物油成分具潛在健康風險
‧礦脂（petrolatum）
‧聚乙烯（polyethylene）
‧聚丁烯（polybutene）
‧礦物油（paraffinum liquidum/mineral oil）
消委會亦提醒，潤唇膏部分香料、抗氧化劑（anti-oxidants）等亦可能致敏。
具致敏風險成分：
香料：香料或由多種化學物質合成，部分致敏性不高，但接觸空氣後會形成致敏性高的物質，如常見於潤唇膏產品的檸檬烯（limonene）和芳樟醇（linalool）。
抗氧化劑（anti-oxidants）：使用含抗氧化劑產品，唇部或會痕癢、脫皮，尤其是濕疹患者。
重金屬：重金屬如鎳（nickel）接觸皮膚，可能引致過敏性接觸性唇炎，致乾燥、脫皮或紅斑等。
羊毛脂（lanolin）、防曬劑（UV filters）：羊毛脂和防曬劑二苯酮-3（benzophenone-3/oxybenzone）、甲氧基肉桂酸乙基己酯（ethylhexyl methoxycinnamate）是常見的致敏源。
潤唇5貼士
1. 避免經常抹嘴削弱嘴唇皮膚天然油脂保護層。
2. 進食和飲水前先抹掉潤唇膏，減低口服攝入礦物油物質。
3. 避免經常用口呼吸，以免加劇乾燥。
4. 宜定時補搽潤唇膏。
5. 長時間戶外活動可用具防曬效能的潤唇膏。
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