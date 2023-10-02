秋天護唇慎選潤唇膏　消委會教睇成分避致敏致癌物【附潤唇5貼士】 (09:13)

潤唇膏常見礦物油成分具潛在健康風險

‧礦脂（petrolatum）

‧聚乙烯（polyethylene）

‧聚丁烯（polybutene）

‧礦物油（paraffinum liquidum/mineral oil）

消委會亦提醒，潤唇膏部分香料、抗氧化劑（anti-oxidants）等亦可能致敏。

具致敏風險成分：

香料：香料或由多種化學物質合成，部分致敏性不高，但接觸空氣後會形成致敏性高的物質，如常見於潤唇膏產品的檸檬烯（limonene）和芳樟醇（linalool）。

抗氧化劑（anti-oxidants）：使用含抗氧化劑產品，唇部或會痕癢、脫皮，尤其是濕疹患者。

重金屬：重金屬如鎳（nickel）接觸皮膚，可能引致過敏性接觸性唇炎，致乾燥、脫皮或紅斑等。

羊毛脂（lanolin）、防曬劑（UV filters）：羊毛脂和防曬劑二苯酮-3（benzophenone-3/oxybenzone）、甲氧基肉桂酸乙基己酯（ethylhexyl methoxycinnamate）是常見的致敏源。

潤唇5貼士

1. 避免經常抹嘴削弱嘴唇皮膚天然油脂保護層。

2. 進食和飲水前先抹掉潤唇膏，減低口服攝入礦物油物質。

3. 避免經常用口呼吸，以免加劇乾燥。

4. 宜定時補搽潤唇膏。

5. 長時間戶外活動可用具防曬效能的潤唇膏。

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